Carta over 70: dal 1 gennaio la gestione passa alle aziende dei trasporti

Dal 1 gennaio 2021 la “Carta over 70” che fin dal 2008 veniva rilasciata dalla Provincia di Padova, passerà sotto la gestione operativa diretta delle aziende di trasporto Busitalia Veneto e Bonaventura Express. La tessera diventerà così un vero e proprio titolo di viaggio denominato “abbonamento agevolato over 70”.

“Questa card ha sempre rappresentato un fiore all’occhiello della Provincia di Padova – ha detto il presidente Fabio Bui – fin dal 2008 ha consentito a centinaia di utenti anziani di spostarsi sui mezzi pubblici negli orari di morbida al solo costo della tessera annuale. Siamo contenti che la sua formula venga mantenuta e adesso, con il passaggio alle aziende di trasporto, sarà anche più semplice acquistarla perché sono disponibili più punti vendita. Parliamo di un servizio che ha ottenuto grande soddisfazione tra gli utenti e che le Amministrazioni provinciali hanno saputo mantenere attivo per oltre un decennio. Ci auguriamo quindi che possa continuare a incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico garantendo agli anziani residenti fuori Padova il diritto di arrivare in città e di muoversi in tutte le zone del territorio. Aggiungo, inoltre, che nel nuovo contratto di trasporto abbiamo deciso di ampliare la sua fascia di validità mattutina anticipandola alle 8.30 accogliendo così le richieste che sono arrivate da alcuni Sindaci in questi anni”.

Le tessere in possesso degli utenti e rilasciate dalla Provincia di Padova nel corso di questi anni, termineranno la loro validità al 31.12.2020. Chi vorrà continuare a beneficiare dell’agevolazione anche per il 2021 dovrà acquistare una tessera nominativa nelle rivendite autorizzate di BusItalia Veneto o Bonaventura Express presentando una fototessera e una copia di un documento di identità valido.

Il nuovo abbonamento mantiene le principali caratteristiche della carta Over 70. Viene rilasciato a tutti i cittadini residenti nei Comuni della Provincia di Padova con età pari o superiore a settanta e, come per tutti gli abbonamenti, è abbinato alla tessera di riconoscimento nominativa emessa dalle aziende di trasporto pubblico.

L’utente potrà così viaggiare liberamente su tutte le linee extraurbane di BusItalia Veneto o Bonaventura Express durante gli orari di “morbida”, quindi nella fascia 9-12 e dalle 14.30 al termine del servizio, tutti i giorni della settimana e senza limiti di orario nei festivi. La validità è per anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) indipendentemente dalla data di emissione e si acquista nelle rivendite al costo annuale di 17,50 euro.

L’elenco delle rivendite è consultabile dai seguenti link:

– BusItalia Veneto http://www.fsbusitaliaveneto.it/index.php/offerta/punti-vendita/107-dove…

– Bonaventura Express: https://www.bonaventuraexpress.com/Elenco-rivendite

L’abbonamento è acquistabile anche nelle tre biglietterie BusItalia di Padova: piazzale Stazione, via Rismondo 28 e piazza dei Signori.

Per ogni informazione o chiarimento, resta a disposizione l’Ufficio agevolazioni tariffarie del servizio Trasporti e Mobilità della Provincia ai numeri 049/8201564 e 049/8201533.