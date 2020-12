Cambiamenti climatici, Nestlè raddoppia gli sforzi

Roma, 3 dic. – Un piano dettagliato contri i cambiamenti climatici, con scadenze ben definite e in anticipo rispetto a quanto programmato. E’ Nestlé che, nonostante continui a crescere, sta adottando misure volte a dimezzare le sue emissioni entro il 2030 e raggiungere quota zero entro il 2050. Le azioni si concentrano sul sostegno agli agricoltori e fornitori per accelerare il passaggio verso l’agricoltura rigenerativa, ma anche sul rimboschimento di centinaia di milioni di alberi nei prossimi 10 anni e sul completamento della transizione dell’azienda verso l’utilizzo del 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2025. Inoltre, Nestlé sta costantemente incrementando il numero di marche ‘carbon neutral’.“Il Board riconosce quanto sia strategicamente importante adottare misure decisive per affrontare il cambiamento climatico. Il Board supporta anche l’accelerazione e il potenziamento del nostro impegno per garantire il successo a lungo termine dell’azienda e contribuire a creare un futuro sostenibile per le generazioni a venire” commenta il presidente del Consiglio di Amministrazione di Nestlé, Paul Bulcke.Questa tabella di marcia è il risultato di una mappatura completa del business e delle attività produttive di Nestlé, finalizzata a comprendere la portata della sfida e determinare le azioni necessarie per poterla affrontare. Nel 2018 l’azienda ha generato 92 milioni di tonnellate di emissioni di gas a effetto serra, questo dato sarà il punto di partenza per misurare i progressi compiuti.“La lotta al cambiamento climatico non può aspettare e nemmeno noi possiamo. Si tratta di un elemento fondamentale per il successo a lungo termine del nostro business”, commenta il ceo di Nestlé Mark Schneider, che aggiunge: “Abbiamo un’opportunità unica per fronteggiare il cambiamento climatico poiché siamo presenti in quasi tutti i Paesi del mondo e abbiamo le capacità, le dimensioni e la portata per fare la differenza. Lavoreremo insieme ad agricoltori, partner industriali, governi, organizzazioni non governative e con i nostri consumatori per ridurre la nostra impronta ambientale”.L’impegno di Nestlé per raggiungere le zero emissioni nette si concentra principalmente su tre aree: l’azienda sta già lavorando con i suoi 500mila agricoltori e 150mila fornitori per sostenerli nell’attuazione di pratiche agricole rigenerative. Tali soluzioni migliorano la salute del suolo, mantengono e ripristinano la diversità degli ecosistemi. In cambio, Nestlé si offre di ricompensare gli agricoltori comprando i loro prodotti a un prezzo più alto, acquistandone quantità maggiori e contribuendo agli investimenti necessari.Entro il 2030 Nestlé prevede di ricavare dall’agricoltura rigenerativa oltre 14 milioni di tonnellate di suoi ingredienti, aumentando la domanda di questi beni. Nestlé sta anche potenziando il suo programma di riforestazione che prevede di piantare 20 milioni di alberi ogni anno per i prossimi 10 anni nelle aree in cui l’azienda acquista le proprie materie prime. Più alberi significano più ombra per le colture, più carbonio rimosso dall’atmosfera, più raccolti e una migliore biodiversità e salute del suolo.Entro il 2022 le principali filiere di materie prime dell’azienda, come l’olio di palma e la soia, saranno a zero deforestazione. Grazie a questo genere di sforzi, Nestlé sta costruendo partnership durature e garantendo alle comunità agricole una maggiore sicurezza e un reddito più elevato. Per quanto riguarda le sue attività, nei prossimi cinque anni Nestlé prevede di completare la transizione verso il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili nei suoi 800 siti presenti in 187 Paesi.L’azienda sta rinnovando a livello globale la sua flotta di veicoli per contenere le emissioni ed entro il 2022 ridurrà e compenserà l’impatto ambientale dei viaggi di lavoro. Inoltre, sta adottando misure di conservazione e di rigenerazione dell’acqua e affrontando il problema dello spreco di cibo nelle sue attività produttive. All’interno della sua gamma di prodotti, Nestlé sta ampliando continuamente la sua offerta di alimenti e bevande a base vegetale e riformulando i prodotti per renderli più rispettosi dell’ambiente. Inoltre, sta aumentando anche l’offerta di marchi ‘carbon neutral’ per dare ai consumatori l’opportunità di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.I prodotti a base vegetale Garden Gourmet, così come gli integratori Garden of Life, raggiungeranno la neutralità di emissioni di carbonio entro il 2022; gli alimenti a base vegetale Sweet Earth, tra gli altri marchi, faranno lo stesso entro il 2025. Tutto ciò si aggiunge all’impegno di Nespresso, S.Pellegrino, Perrier e Acqua Panna di raggiungere la neutralità di emissioni di carbonio entro il 2022, mentre il resto dei prodotti di Nestlé Waters conseguirà questo obiettivo entro il 2025.“Considerando che quasi due terzi delle nostre emissioni provengono dall’agricoltura, è chiaro che l’agricoltura rigenerativa e la riforestazione rappresentino i punti focali del nostro percorso verso l’obiettivo delle zero emissioni nette. Questi sforzi ridurranno le emissioni e miglioreranno la biodiversità su larga scala. Continueremo inoltre a eliminare le emissioni dalle nostre attività e a migliorare la nostra gamma di prodotti. Si tratta di un lavoro molto articolato e noi ci impegniamo a realizzarlo” afferma Magdi Batato, Executive Vice President e Head of Operations.L’azienda prevede di investire complessivamente 3,2 miliardi di franchi svizzeri nei prossimi cinque anni per accelerare gli sforzi, inclusi 1,2 miliardi di franchi per stimolare l’agricoltura rigenerativa lungo tutta la filiera. Questi investimenti saranno finanziati principalmente attraverso efficienze operative e strutturali, per mantenere neutrali i profitti generati da questa iniziativa.

(Adnkronos)