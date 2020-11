#SOLODALCUORE. L’ABBRACCIO DELLE DONNE DI COLDIRETTI ALLE MAMME DELL’AFRICA. CUORI IMBOTTITI DI FIBRA NATURALE, RIVESTITI COI TESSUTI WAX E MADE IN ITALY AIUTANO IL CUAMM

LE STOFFE DALL’AFRICA ATTRAVERSANO LA LAGUNA PER ESSERE CUCITE E IMBOTTITE DALLE AGRISARTE DI SANT’ERASMO

26 novembre 2020 – La testa, le mani ma soprattutto è il cuore delle donne che muove il progetto delle imprenditrici agricole di Coldiretti a favore delle mamme africane. Tramite i Medici con l’Africa Cuamm le agricoltrici di Coldiretti abbracciano le iniziative socio sanitarie promosse dai volontari in Africa. L’idea originale è di Katia Zuanon finalista de l’Oscar Green che con l’aiuto delle agrisarte veneziane dell’Isola di Sant’Erasmo ha prodotto dei cuscini in doppia stoffa: Made in Italy da un lato e in tessuto Wax dall’altro. L’imbottitura è in fibra naturale di mais o di ortica di origine veneziana– spiega Chiara Bortolas presidente regionale di Donne Impresa – attraverso il sito www.solodalcuore.it si possono ordinare on line e ricevere direttamente a casa anche in formato “sottovuoto”. Il ricavato dell’operazione va in beneficenza – continua Chiara Bortolas – per la costruzione di un ospedale con reparto di ostetrica in Sud Sudan nell’ambito dell’iniziativa “Prima le mamme e i bambini. 1.000 di questi giorni” che porta l’attenzione particolare sul tema della nutrizione dall’inizio gravidanza fino al secondo anno di vita del neonato. La realtà in Africa è così fragile dal punto di vista delle strutture e dei servizi che qualsiasi gesto, donazione, aiuto è determinante – commenta Chiara Bortolas – l’offerta capillare dei cuscini della gratitudine avviene grazie alla piattaforma e-commerce con l’appoggio organizzativo dei mercati di Campagna Amica”.

Il primo grazie va all’ideatrice – sottolinea Chiara Bortolas – Katia Zuanon fondatrice di Prayer Colletion che dopo le coperte con dedica, le borse riciclate, ha creato la nuova linea “Heart of Gratitudine”. Sono le associazioni no profit a procurare gli scampoli da abbinare – sostiene Katia Zuanon – Oltre a cercare di dare una mano all’economia rurale di quelle terre ho coinvolto le artigiane del posto che usano materiali e colori vegetali.

Ognuna è diversa dall’altra – dice Katia Zuanon – ogni tonalità esprime uno stato d’animo, ogni geometria ha un suo significato perché questo è il loro modo di comunicare”

Un’esperienza che mette in rete il mondo femminile ancora una volta portatore di valori. Le agrisarte veneziane, contribuiscono alla realizzazione dei cuori. “Per noi è un vero piacere offrire il nostro tempo per questo progetto.” Afferma Fiorella Enzo che guida il progetto a Sant’Erasmo” Quando abbiamo conosciuto Katia abbiamo subito pensato che una motivazione cosi forte di aiuto a donne e bambini africani meritasse anche il nostro contributo. Dentro al cuore c’è anche un po’ del nostro cuore. Abbiamo riposto nell’imbottitura un pugno di ortica raccolta nell’Isola di Sant’Erasmo, lavorata ed essiccata, simbolo del riciclo, del tentativo di riscoprire una fibra tessile naturale ma in questo caso anche l’esplicazione di una collaborazione e una sintonia d’intenti nata spontaneamente per il gusto di fare un gesto solidale.”

Nonostante il periodo dove tutto tende a chiudersi pensare in grande vuol dire aprire gli orizzonti per far rispettare il diritto di ognuno al cibo, alla salute, alla giustizia. Il conto alla rovescia è scattato – conclude Chiara Bortolas – da questo momento ogni consegna darà luce alla generosità degli italiani fino ad illuminare l’ambulatorio attrezzato di Rumbek”.