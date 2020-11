Quale svezzamento? “tradizionale”, autosvezzamento? Per fare chiarezza e scelte consapevoli

Mappa non disponibile

Giorno e Orario

Data – 01/12/2020

Inizio: 10:00 – Fine: 11:00

Nome dell’Associazione: INSIEME associaizone

Recapito telefonico per l’evento: 349.1051953

Email: assinsieme.com/web/index.php/contatto

Sito web: http://assinsieme.com/web/index.php/quale-svezzamento-lalimentazione-complementare-c/

Tipologia:

4 incontri: 2 terorici e 2 pratici on-line

24/11-1/12-3/12-10/12

L’Alimentazione Complementare. Gusto e salute per il nostro bambino

con Dott.ssa Tiziana Toso (Biologa Nutrizionista, Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

Per acquisire nozioni aggiornate e strumenti validi per affrontare con serenità questa tappa di crescita del bambino e di tutta la famiglia, conciliando le più recenti acquisizioni della ricerca scientifica con il buon senso della tradizione culinaria mediterranea e i principi dell’alimentazione naturale, in linea con le raccomandazioni delle principali società scientifiche internazionali.

Per evitare rischi di carenze o sovraccarichi nutrizionali.

Con approfondimenti rispetto al rapporto con il cibo e le le abitudini alimentari.

Perché ciò che si acquisisce nella primissima infanzia ci accompagna per tutta la vita! Prendetevi del tempo per partecipare a questo già in gravidanza!

Incontro rivolto alla coppia, per condividere le informazioni, creare un progetto di salute comune alla famiglia.

(CSV di Padova)