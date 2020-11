Mezzo passo falso dell’Atalanta, pari senza gol con lo Spezia

Cesena, 21 nov. – Mezzo passo falso dell’Atalanta che non va oltre lo 0-0 contro lo Spezia all’Orogel Stadium di Cesena. I nerazzurri per la prima volta in campionato non riescono a trovare la via del gol e sprecano l’occasione di salire al secondo posto in classifica. La ‘Dea’ aggancia comunque Napoli, Roma e Lazio al terzo posto con 14 punti, mentre i liguri salgono al 12° posto a quota 9 confermandosi una delle più belle sorprese della Serie A.

In avvio di partita subito i liguri pericolosi al 2′ con un gran destro a giro dal limite dell’area di Farias che prende il palo a Gollini battuto. Poco dopo ancora pericoloso l’attaccante brasiliano che va al tiro e manda alto non di molto. Al quarto d’ora grande chance per Gosens, il tedesco sbaglia il controllo ma riesce ad andare al tiro dopo un rimpallo, la conclusione è fuori misura.

Al 23′ problemi per Depaoli che lamenta un fastidio all’adduttore, Gasperini lo sostituisce con Piccini. Nel finale della prima frazione, al 40′, la Dea pareggia il conto dei legni con Zapata, servito da Ilicic e pericolosissimo nel cuore dell’area, il suo destro si stampa sul palo.

Al 12′ della ripresa gol annullato ai nerazzurri. Cross di Toloi dalla destra, Zapata prolunga di testa sul secondo palo per l’inserimento di Gosens libero di calciare in porta: diagonale perfetto, Provedel battuto. Ma l’arbitro annulla per fuorigioco dell’attaccante colombiano. Al 18′ ci prova lo Spezia con Gyasi ma il suo tiro è parato da Gollini, cinque minuti dopo la replica degli ospiti con De Roon, bravo Provedel a salvare in angolo.

Nel finale i ragazzi di Gasperini ci provano con insistenza e al 38′ è bravissimo il portiere dello Spezia, prima in uscita su Pasalic e soprattutto sulla botta ravvicinata di Gosens. Al 43′ ancora Pasalic spreca tutto davanti a Provedel calciando centralmente.

(Adnkronos)