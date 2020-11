Kioene a Verona per l’ultima di andata

Derby del Veneto n. 27: per il capitano Volpato sarà il suo quindicesimo. In campo domenica 22 novembre alle 19.30, diretta su Eleven Sports

Torna di nuovo in campo la Kioene Padova: appuntamento alle ore 19.30 di domenica 22 novembre in trasferta con la NBV Verona. La sfida – valida per l’ultima giornata di andata di Regular Season – sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.

Quello tra Kioene e Verona sarà il derby ufficiale numero 27. Di queste sfide, oltre la metà hanno visto in campo il capitano Marco Volpato, che si appresta a giocare la quindicesima partita ufficiale con gli scaligeri. «Ogni gara è sempre stata giocata con grande intensità da entrambe le squadre – dice Volpato – e quindi sappiamo che per tutti è un match molto sentito. Nelle ultime stagioni siamo riusciti anche ad ottenere qualche bella vittoria contro di loro, ma ogni stagione fa storia a sé. Fortunatamente noi stiamo tutti bene, mentre sappiamo che la NBV tornerà a giocare dopo un periodo non facile e di stop forzato. Dovremo però stare attenti, perché possiedono un roster di qualità che non dovremo minimamente sottovalutare. Inoltre, con la partenza di più Boyer, avranno sicuramente mutato i loro schemi ed equilibri di gioco. Motivo per cui sarà una sfida da affrontare molto attentamente».

A Modena si è vista una bella Kioene ma purtroppo non ha raccolto punti…

«Facendo una battuta, preferirei fossimo “meno belli” ma con qualche punto in più. Scherzi a parte, credo che si stia vedendo che la squadra ha fatto dei progressi, motivo per cui è arrivato il momento di concretizzare quanto di buono stiamo dimostrando, sia in allenamento che in partita. Ci proveremo a Verona, così come in tutte le sfide che seguiranno».

PRECEDENTI, EX IN CAMPO E ARBITRI DELLA SFIDA. Delle 26 gare disputate fino ad oggi, in 16 occasioni hanno avuto la meglio i veronesi. L’ultima vittoria per i patavini risale però all’ultima sfida giocata in occasione della sesta giornata di ritorno del campionato 2019/20, quando i bianconeri s’imposero per 0-3 in trasferta. In casa bianconera, ex della sfida sarà l’opposto Toncek Stern, a Verona dal 2016 al 2018. Attualmente Stern è il miglior realizzatore della Kioene e al primo posto in Superlega per punti realizzati (164), anche se è doveroso far presente che essi sono distribuiti in 10 sfide finora giocate dai bianconeri. In casa Verona, ex del match sarà Milan Peslac, che vestì la maglia della Kioene Padova nel 2017/18. Arbitri della gara di domenica saranno Alessandro Cerra di Bologna e Veronica Mioara Papadopol della sezione di Mantova. Terzo arbitro sarà Davide Pettenello, mentre al video check siederà Ivan Spiazzi.

