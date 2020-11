Confesercenti e Unipol uniti per rilanciare il turismo attraverso la polizza Covid-19 #AndràTuttoBeneInVacanza. Di cosa si tratta? Le strutture ricettive potranno attivare con soli 5€, per i propri clienti, una polizza assicurativa della durata di 90 giorni che copre le persone entro i 70 anni, in caso di Covid-19.

Si prevede una diaria da ricovero di 70 euro con una franchigia di soli 3 giorni. La diaria verrà corrisposta per un massimo di 10 giorni per assicurato e per periodo assicurativo. Qualora l’assicurato sia stato ricoverato in terapia intensiva con intubazione, è prevista anche una diaria forfettaria di 2.000 euro per la convalescenza a seguito di dimissioni dall’istituto di cura .

Si offrono, inoltre, visite specialistiche in video consulto post ricovero per Covid-19 utilizzabile nei 30 giorni successivi alla dimissione e servizio di assistenza per tutta la durata della copertura al numero verde 800212477.

Potranno essere chiesti: pareri medici immediati, counseling psicologico ed informazioni sanitarie telefoniche per strutture sanitarie pubbliche e private (ubicazione e specializzazione), farmaci (composizione, indicazioni e controindicazioni), preparazione propedeutica ad esami diagnostici.

Per maggiori informazioni contattare la sede di Confesercenti Vicenza tel. 0444 569933

(Confesercenti Veneto Centrale)