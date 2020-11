Come affrontare il cambiamento : 10 webinar “Managing changes”

10 webinar, 10 ospiti diversi, ma un’unico obiettivo: presentare strumenti e metodi per gestire i cambiamenti, con un approccio proattivo e flessibile.

Il cambiamento, legato al concetto di innovazione, deve diventare non solo un processo per introdurre nuovi prodotti o servizi o per adottare nuove tecnologie, ma la cultura stessa dell’impresa/professione, aderente alle necessità implicite nel modello di smart economy, e ad uno scenario economico imprevedibile e in costante evoluzione.



La possibilità di trasformare la cultura imprenditoriale passa per attraverso le persone che operano nell’impresa, che devono essere valorizzate, aiutate a crescere e capire il nuovo ambiente in cui operano, e fatte sentire parte attiva della sfida da giocare in un contesto sempre più complesso, soggetto a shock e a incertezza, ma anche adatto a nuove

sfide professionali e competitive.

Gli appuntamenti che potete seguire nelle nostre pagine facebook e nel canale Youtube ConfesercentiPadova

16/11/20 ospite Christian Tadiotto

17/11/20 ospite Letizia Bonamigo

18/11/20 ospite Riccardo Galeazzo

19/11/20 ospite Linda Ghiraldo

20/11/20 ospite Pino Cesarotto

23/11/20 ospite Elena Magello

24/11/20 ospite Cristiano Amedei

25/11/20 ospite Angela e Giancarlo Sanavio

26/11/20 ospite

27/11/20 ospite

(Confesercenti Veneto Centrale)