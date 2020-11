Rubano: ALLENAMENTO PALEORUN

Sospensione allenamento settimanale di PALEORUN.

Alla luce dell’ultima Ordinanza della Regione Veneto n.151 del 12/11/2020 e sulla base delle osservazioni ricevute anche dalla Polizia Locale emerge che le modalità finora adottate in termini di sicurezza, non garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione del emergenza Covid-19.

La proposta dell’associazione, per continuare a tenerci attivi ed in forma è quella di continuare ad allenarsi e camminare individualmente sui percorsi di PALEORUN, che verranno lasciati tracciati fino al termine dell’emergenza nel territorio di Rubano, Mestrino, Selvazzano e Ponterotto.

I percorsi saranno segnati con le frecce PaleoRun, sia per chi corre sia per chi cammina.



Saranno percorsi circolari che ognuno potrà iniziare dal punto che preferisce, e che verranno comunicati nei prossimi giorni.

Per gli iscritti PALEO, in particolare, si vuole tener vivo l’impegno del mercoledì con un “concorso” presenze; basterà postare sulla pagina FB PALEORUN o sul Gruppo Whatsapp Paleorun 5.0 la prova di aver fatto uno dei percorsi nel corso della giornata (schermata di Adidas Running, Strava, Garmin, ecc. ecc..).

Avvicinandoci al 25 novembre, Giornata Mondiale della Lotta alla Violenza sulle Donne, non possiamo dimenticare una delle particolarità degli allenamenti stile CORRI PER PADOVA, che è quella di consentire alle nostre socie di muoversi in sicurezza.

Le disposizioni non vietano di fare attività in più persone – purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva -pertanto, consigliamo di organizzare le uscite, specie quelle serali, in compagnia di almeno un’altra persona; in questo caso, potete fare uso della nostra chat Whatsapp per trovare compagne/i di allenamento

Ulteriori informazioni relativi alla ripresa degli allenamenti settimanali sono indicate su: la chat WaatsApp di gruppo PaleoRun, la pagina Facebook e il sito www.paleorun.it.

La gestione operativa di tutta l’attività è curata dal Comitato FIASP di Padova che localmente è rappresentata dal presidente Sig. Gusella Andrea. Informazioni complete, percorsi e altre inizative sul sito di PaleoRun www.paleorun.it

Attività patrocinata con Decreto del Sindaco n. 6 de 17/1/2020 a favore del Comitato Provinciale FIASP di Padova.