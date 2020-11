Dai campi alla tavola: lo Stand Europa a Sapori d’Autunno

Lo Stand Europa della Provincia di Padova, partner della rete veneta Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia, partecipa all’iniziativa Sapori d’Autunno, mercato a km zero, per far conoscere, in generale, ai cittadini le opportunità offerte dall’Europa e per diffondere, in particolare, la strategia sostenuta dalla Commissione europea “dai campi alla tavola” , ovvero dal produttore al consumatore, con l’obiettivo di costruire un sistema alimentare sostenibile, per salvaguardare la sicurezza alimentare e tutelare i cittadini europei e la natura.

“I cittadini hanno a cuore l’aria che respirano, l’acqua che bevono, il cibo che mangiano e la natura che li circonda.” La transizione climatica e digitale “comporterà cambiamenti per tutti ma, lasciatemi fugare ogni dubbio: l’agricoltura rimarrà un elemento prezioso della nostra cultura e del nostro futuro. Abbiamo bisogno di una strategia sostenibile “dai campi alla tavola” che vada dall’accesso al capitale da parte dei giovani agricoltori, al fatto che i prodotti alimentari importati da paesi terzi debbano rispettare le norme ambientali dell’Unione Europea”

(Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Discorso alla seduta plenaria del Parlamento europeo, 27.11.2019)

Il 20 maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la strategia “dai campi alla tavola” inserita nel Green Deal europeo, la priorità indicata al primo posto negli orientamenti della Commissione europea per il mandato 2019-2024.

La strategia si pone numerosi obiettivi da raggiungere entro il 2030. Tra questi, la protezione dell’ambiente, dei tesori della natura, dei mari, degli oceani, della biodiversità.

L’Europa intende essere leader mondiale del cambiamento. Pertanto, la Commissione intende proteggere il lavoro fondamentale che gli agricoltori degli stati membri svolgono nel rifornire i cittadini europei di alimenti nutrienti, a prezzo accessibile e soprattutto, sicuri. La nuova strategia “dai campi alla tavola” non solo dovrà sostenere gli agricoltori europei, le zone rurali, il patrimonio culturale e paesaggistico ma coinvolgerà l’intera filiera alimentare.

La salute dei cittadini europei e quella del pianeta sono indissolubilmente legate: è la qualità dell’aria che respiriamo, dell’acqua che beviamo, del cibo che consumiamo, la sicurezza dei prodotti che utilizziamo.

Gli obiettivi chiave della strategia da realizzare entro il 2030 sono:

ridurre del 50% l’uso e il rischio dei pesticidi chimici;

ridurre di almeno il 20% l’uso dei fertilizzanti;

ridurre del 50% le vendite di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l’acquacoltura;

destinare almeno il 25% della superficie agricola all’agricoltura biologica.

La rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Europe Direct Venezia Veneto, ha messo a disposizione le seguenti pubblicazioni, scaricabili online dal sito dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE:

Schede informative

Fonte: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea, Parlamento europeo 2020

Link utili

