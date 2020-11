RAPPORTO UNIONCAMERE. IN LOCKDOWN + 163 NUOVE IMPRESE AGRICOLE

Coldiretti Veneto: settore in controtendenza

Tiene l’agricoltura che da aprile a settembre 2020 aggiunge 163 nuove imprese al registro di Unioncamere. Apparentemente poco rilevante il dato conferma invece una realtà: quella di un settore in controtendenza che migliora le performance positive dello stesso periodo dell’anno precedente nonostante la contrazione del numero di attività economiche provocata dall’emergenza sanitaria. Coldiretti Veneto sottolinea ancora una volta la centralità dell’agricoltura testimoniata ancora di più nella fase del lockdown come volano economico ed occupazionale. Tuttora con la ripresa dall’emergenza sanitaria le aziende agricole spingono con nuove progettualità mettendo in campo innovazione e soluzioni aperte ai servizi alla collettività – commenta Coldiretti Veneto. In un contesto poco incoraggiante il comparto continua a dare dimostrazione della sua forza produttiva data dalle nuove generazioni che investono in progetti imprenditoriali legati alla sostenibilità ambientale, alle coltivazioni biologiche e alla valorizzazione della biodiversità. “Un fenomeno cha va seguito con attenzione con politiche per l’agroalimentare all’altezza del potenziale manifestato dagli operatori – conclude Coldiretti Veneto – Servono segnali di giustizia ed equità evitando di abbassare la guardia verso le grandi lobby che controllano la catena alimentare. Trasparenza e regole chiare, inoltre, daranno dignità alle filiere identitarie per mettere in sicurezza milioni di cittadini e consumatori”.