L’ENERGIA GREEN NON SI FERMA: SCENDONO IN CAMPO I PROGETTI WINEFUEL E THERMOBIO

Sono due i progetti che verranno presentati il prossimo 9 novembre

L’innovazione in agricoltura non si ferma. Due nuovi progetti denominati Winefuel e Thermobio, che prevedono l’uso innovativo di biomasse agricole per la produzione di energia, saranno protagonisti di altrettante presentazioni online il prossimo 9 novembre a partire dalle 16,30 con il primo intervento di Morena Umana di Impresa Verde/Coldiretti treviso sul tema: il PSR Veneto e il sostegno all’innovazione.

Si tratta di due progetti che prevedono degli usi innovativi delle biomasse agricole e forestali a scopo energetico nell’ambito del PSR Mis. 16.6.1 gestito da Regione del Veneto. L’invito alla partecipazione è rivolto ad aziende agricole, consulenti tecnici e imprese del settore primario. Le iscrizioni sono possibili attraverso le pagine di Coldiretti Treviso e dei due progetti. Alle ore 17,00 inizia il webinar di presentazione del progetto “WineFuel Biocombustibile Naturale” che riutilizza le vinacce, tralci e segature per la trasformazione. Alle 18,00 sarà la volta della presentazione di Thermobio che prevede il riutilizzo di biomasse da potature aziendali per la realizzazione di Thermocompost, per la produzione di energia termica, tramite lo sviluppo di una filiera corta locale.