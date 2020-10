Coronavirus, 21.994 nuovi casi e 221 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 21.994 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, rispetto ai 17.012 casi fatti registrate nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 174.398 tamponi, contro i 124.686 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino sull’emergenza Coronavirus dell Ministero della Salute. E’ invece salito a quota 37.700 il numero delle vittime totali da inizio pandemia, con 221 morti registrati nelle ultime 24 ore. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 255.090, dei quali 239.724 in isolamento domiciliare. Il numero di ricoverati è di 13.955 (+958 rispetto a ieri), dei quali 1.411 (+127) in terapia intensiva. A livello regionale, maglia nera alla Lombardia con 5.035 nuovi casi, seguita da Campania con 2.761, Piemonte 2.458, Lazio 1.993, Toscana 1.823. La regione con meno nuovi casi è la Valle d’Aosta con 57, seguono Molise con 66 e Basilicata con 77.

Dal punto di vista dei ricoveri, è sempre la Lombardia a soffrire di più con 2.715 persone prese in carico dagli ospedali per Covid, seguita da Piemonte (2.016) e Lazio (1.632). A livello di terapie intensive, in numeri più aalti si registrano in Lombardia (271), Lazio (166) e Campania (140).

(ITALPRESS).

