LAVORO. APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE PER MODERNE CANTINIERE 5.0. STAGE NELLE AZIENDE VITIVINICOLE DELLE DONNE DI COLDIRETTI

15 ottobre 2020 – Formazione in rosa nel settore commerciale del vino. Donne Impresa con Coldiretti Verona, attraverso l’ente di formazione Impresa Verde Verona srl, organizza un corso finanziato dalla Regione Veneto rivolto a 12 donne disoccupate o inattive con almeno un diploma di scuola media superiore. L’intervento formativo ha l’obiettivo di sviluppare competenze professionali in ambito nazionale e internazionale, anche tramite l’uso degli strumenti digitali, per un approccio innovativo alla commercializzazione del vino, specie in questo periodo di crisi dovuto dalla pandemia da Covid-19. Durante le 345 ore di formazione, dal lunedì al venerdì a tempo pieno, le corsiste apprenderanno, tra le altre materie, tecniche di marketing, comunicazione, degustazione del vino, conoscenze ambientali, naturali, artistiche e culturali del territorio vitivinicolo veneto. Completeranno il corso lezioni di Business English da parte di docenti di madre-lingua inglese. Previsto un viaggio studio a Bordeaux o negli Stati Uniti e un tirocinio di due mesi, da gennaio a marzo, in aziende vitivinicole o Consorzi di tutela del vino.

La formazione avverrà in parte in presenza nella sede di Coldiretti a Sona (VR), in parte al Mercato Coperto in Via Macello 5/a e a distanza a partire dal 16 novembre fino al 12 febbraio 2021.