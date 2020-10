Covid, Campania per la prima volta sopra mille casi

Sono 1.127, effettuati 13.780 tamponi

Napoli, 15 ott. Sono 1.127 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 13.780 tamponi. Entrambi i dati rappresentano il valore più alto registrato in Campania in un solo giorno, in particolare è la prima volta che il dato dei nuovi positivi supera quota mille. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che dei 1.127 nuovi casi solo 72 risultano essere sintomatici, mentre 1.055 sono asintomatici.

Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 21.772, mentre sono 723.005 i tamponi complessivamente analizzati. Sono 9 i nuovi decessi legati al coronavirus: l’unità di crisi regionale sottolinea che si tratta di deceduti negli ultimi 5 giorni ma registrati solo ieri. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è 496. Sono 317 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 8.032.

Sono 66 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Campania, 5 in più rispetto a ieri, su 110 posti complessivi di terapia intensiva attivi su base regionale. Aumentano anche oggi i posti letto di degenza occupati: sono 762, con un aumento di 27 unità rispetto a ieri. Sono 820 i posti letto di degenza presenti su base regionale. Sono 13.244 le persone attualmente positive in Campania (+801 rispetto a ieri), dato che fa della Campania seconda regione d’Italia per numero di positivi dopo la Lombardia. Dei 13.244 positivi, 12.416 sono in isolamento domiciliare e 828 sono ricoverati in ospedale.

