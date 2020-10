I Concerti della domenica 2016

Il programma 2016 dei Concerti della Domenica si presenta, come di consueto, ricco di stimoli culturali e di novità interessanti. Le famiglie con bambini e gli anziani, ma non solo, sono da sempre il pubblico privilegiato ed entusiasta di tali concerti, favorito dall’orario delle manifestazioni – alle ore 11 della domenica mattina – e soprattutto dal carattere dei concerti che abbandonano ogni rigido formalismo per rivestirsi di vivace familiarità, grazie ad esempio agli interventi con i quali puntualmente Claudio Scimone e gli altri grandi artisti che partecipano ai concerti introducono ed illustrano le varie composizioni.

L’inaugurazione del ciclo 2016 sarà il 9 ottobre con il ritorno a Padova del grande flautista, Sir James Galway, artista che ha rivoluzionato la tecnica del flauto, caposcuola a cui i più importanti flautisti del mondo fanno riferimento, il concertista che riempie le sale in ogni parte del globo e che ha ricevuto i più importanti riconoscimenti e premi sia musicali che istituzionali in Gran Bretagna, Francia, USA, Australia e in numerosissimi altri Paesi. L’incontro di Galway con “I Solisti Veneti” del Maestro Claudio Scimone ha prodotto una serie interminabile di registrazioni comprendente tutti i Concerti per flauto italiani da Vivaldi a Mercadante, Pergolesi, Tartini, Giannella a numerosi altri, serie culminata nel DVD “L’Opera Decima di Vivaldi nel Palazza Ducale di Venezia” (Hardy Records).

Per la Sinfonia Concertante di Cimarosa, Galway dialogherà con la moglie Lady Jeanne Galway, notissima flautista newyorkese. “I Solisti Veneti” apriranno il programma nel nome di Bach con il Terzo Concerto Brandenburghese.

Sette i concerti in cartellone, con la conferma di un appuntamento amatissimo e ormai tradizionale: il concerto del 23 ottobre nel quale I Solisti Veneti suonano con I Polli(ci)ni: l’irresistibilmente simpatica orchestra da alcuni anni nata al Conservatorio Pollini e composta da giovani e spesso giovanissimi (dai 5 ai 16 anni) allievi. L’imperdibile concerto con I Polli(ci)ni presenterà un ricco programma con pagine di Vivaldi, Boccherini, Mendelsshon, Boccherini, Strauss Jr, Morricone, Anderson, Copland.

Ma tutta la serie de “I Concerti della domenica” è dedicata ai piccoli ascoltatori da 3 anni in su: da segnalare anche il concerto del 16 ottobre, con un programma che inizierà con l’operina da concerto “La storia Babar l’elefantino” di Poulenc realizzata mediante proiezioni dalla brillante regia di Paolo Valerio con l’accompagnamento pianistico di Alessandro Cesaro.

Il 6 novembre Corrado Augias proporrà uno spettacolo monografico dedicato ai Segreti della Musica “Raccontando Puccini”. Le vicende storiche, biografiche e artistiche del grande musicista saranno illustrate e punteggiate da pagine fra le maggiori dell’opera pucciniana, interpretate al pianoforte come sempre da Giuseppe Modugno.

Programma Inizio concerti: ore 11.00 9 ottobre 2016

SPLENDORI DEL FLAUTO

I Solisti Veneti diretti dal M° Claudio Scimone

Sir James Galway, flauto

Lady Jeanne Galway, flauto

Musiche: Bach, Mozart, Vivaldi, Cimarosa 16 ottobre 2016

PER GRANDI E PICCINI

In collaborazione con il “Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni”

I Solisti Veneti diretti dal M° Claudio Scimone

Vice recitante e regia: Paolo Valerio

Alessandro Cesaro, pianoforte 23 ottobre 2016

CONCERTO DEI SOLISTI VENETI E DELL’ORCHESTRA “I POLLI(CI)NI”

In collaborazione con il Conservatorio Superiore “Cesare Pollini”

I Solisti Veneti diretti dal M° Claudio Scimone

I Polli(ci)ni

Musiche di: Vivaldi, Boccherini, Mendelssohn, Strauss Jr, Morricone, Anderson, Copland 6 novembre 2016

I SEGRETI DELLA MUSICA “RACCONTANDO PUCCINI”

di e con:

Corrado Augias, voce narrante

Giuseppe Modugno, pianoforte e voce 13 novembre 2016

L’ESTRO ARMONICO DEL PRETE ROSSO

Antonio VIVALDI L’Opera Terza “L’estro armonico”

(Concerti 7-8-9-10-11-12)

I Solisti Veneti diretti dal Maestro Claudio Scimone 20 novembre 2016

LUCI DEL FUTURO

I Solisti Veneti diretti dal Maestro Claudio Scimone

suonano con i vincitori delle Borse di Studio dell’Accademia de “I Solisti Veneti” Teofil Milenkovic e Chrystelle Catalano, violini

Elisa Fassetta, violoncello

Valentina Ciardelli, contrabbasso 27 novembre 2016

ASPETTANDO IL 2017-LE GRANDI CELEBRAZIONI DEL BIENNIO

I Solisti Veneti diretti dal Maestro Claudio Scimone

Leonora Armellini, pianoforte

Musiche di: Telemann, Joplin, Paisiello Informazioni

Biglietti: da 15€ a 6 € I Solisti Veneti

piazzale Pontecorvo, 4/a – Padova

telefono 049 666128

[email protected] – www.solistiveneti.it

