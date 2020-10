EXPORT. DOMANI IL WEBINAR DEI BUYERS INTERNAZIONALI DEL PROSECCO. DEGUSTAZIONI NELLA STANZA VIRTUALE CON I PRODUTTORI DI COLDIRETTI

EXPORT. IN WEBINAR L’INCONTRO DEI BUYERS DEL PROSECCO. COLDIRETTI, 10 PRODUTTORI VENETI PER LE BOLLICINE PIU’ FAMOSE NEL MONDO

DEGUSTAZIONI NELLA STANZA VIRTUALE DALLE ORE 16.00