Domani arriva Monza

Al via le prevendite del match. Accesso alla Kioene Arena per 200 persone. Nel frattempo inoltrata richiesta alla Regione Veneto. Stern: «sfida complicata ma dovremo scendere in campo senza paura, abbiamo voglia di tornare a vincere»

«Dobbiamo tornare a raccogliere punti». Questo il commento dell’opposto bianconero Toncek Stern alla vigilia del match tra Kioene Padova e Vero Volley Monza che si giocherà mercoledì 14 ottobre alla Kioene Arena (inizio gara ore 20.30). «Nel pre season abbiamo affrontato Monza due volte – continua Stern – con una vittoria per loro e una per noi. Sappiamo che il Vero Volley è una squadra molto ostica e l’arrivo di Lanza ha permesso loro di rinforzarsi ulteriormente. L’importante sarà scendere in campo senza paura. Di sicuro si affronteranno due squadre affamate di punti e ciò andrà a favore dello spettacolo. Dovremo essere aggressivi in ogni fondamentale, perché abbiamo voglia di tornare a vincere». Attualmente Stern è il miglior realizzatore della Kioene Padova con 63 punti raccolti nelle prime 4 giornate di Regular Season (133 punti considerando anche le tre sfide degli ottavi di Del Monte© Coppa Italia finora disputate).

PRECEDENTI, EX IN CAMPO E ARBITRI DELLA SFIDA DI MERCOLEDI’. Sono 19 i precedenti ufficiali tra Padova e Monza, con 11 vittorie in favore dei veneti contro le 8 dei lombardi. Guardando alle sfide giocate tra le mura amiche, su 10 gare disputate alla Kioene Arena per 8 volte hanno avuto la meglio i bianconeri. L’ultima vittoria del Vero Volley in trasferta risale alla finale play off 5° posto della stagione 2017/18, quando i brianzoli s’imposero per 2-3 dopo oltre 2 ore di gioco. Arbitri dell’incontro di mercoledì 14 ottobre saranno Stefano Cesare di Roma e Veronica Mioara Papadopol della sezione di Mantova. Terzo arbitro sarà Giorgia Adamo, mentre l’addetto al video check sarà Gabriele Barbieri. Ex della sfida saranno i due palleggiatori: Kawika Shoji (alla Gi Group Monza nel 2017/18) e l’ex capitano bianconero Santiago Orduna (qui dal 2013 al 2016).

ACCESSO ALLA KIOENE ARENA. Alla luce dell’ultimo DPCM relativo alle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19, Kioene Padova si attiene scrupolosamente alle disposizioni consentendo l’accesso alla Kioene Arena ad un massimo di 200 persone. Nel frattempo la Società bianconera ha inoltrato richiesta alla Regione Veneto al fine di poter consentire l’accesso del pubblico fino al 15% della capienza massima dell’impianto. Eventuali deroghe saranno comunicate attraverso i canali ufficiali della Kioene Padova.

Le prevendite per la sfida di domani sera sono aperte nella sezione Biglietteria del sito www.pallavolopadova.com.



Alberto Sanavia

Ufficio stampa Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)