Presentazione del libro "Oltre l’immagine" di Angelo Chiarelli

Sabato 31 ottobre 2020 alle ore 11 al Centro culturale Altinate | San Gaetano in via Altinate, 71 a Padova, l’Angelo Chiarelli. allealin, l’ Associazione Padova Ospitale presenta il libro Oltre l’immagine di

Partecipano:

Francesca Trevisi, Giornalista

Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova

Sergio Boccella, Presidente dell’Associazione Padova Ospitale e della Fondazione Help for Life

Proiezione di un coinvolgente filmato sulle attività svolte dalla Fondazione Help for Life in Kenya

Luciano Flor, Direttore Generale Azienda Ospedale – Università Padova

Franco Bassetto, Direttore della Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Azienda Ospedale – Università Padova

Michele Caccamo, Scrittore ed editore

Angelo Chiarelli, Autore del libro

Leggere a volte fa bene anche agli altri

Ci sono persone che nella propria vita, a dispetto della sfortuna o la disgrazia che le ha colpite, riescono a “andare oltre”.

L’autore di Oltre l’immagine ne ha conosciute tante. Infatti, durante la sua vita professionale da chirurgo plastico, ha incontrato pazienti che nonostante gli incidenti o le gravi malattie subite sono riusciti non solo a vincere la loro battaglia contro la morte, ma anche ad affermarsi nella vita.

Gli esiti funzionali e morfologici, infatti non sono stati certo un impedimento per realizzare i sogni e vincere le sfide, dimostrando che spesso la volontà riesce ad andare oltre le circostanze e le avversità.

Attraverso il racconto di varie storie, cliniche e personali, l’autore guida il lettore in un mondo ai più sconosciuto, dove è possibile rintracciare il valore più profondo dell’esistenza umana.

I diritti d’autore contribuiranno a sostenere lo sviluppo della Chirurgia Plastica in Kenya www.helpforlife.it – 5×1000 a Help for Life: C.F.04182610289

Bonifico Bancario su Intesa SanPaolo IBAN: IT64Z0306912124100000002935

Angelo Chiarelli è nato nel 1948 a Spinazzola in Puglia. Dopo la Maturità Classica si laurea in Medicina e Chirurgia e si specializza in Chirurgia Plastica all’Università di Padova dove raggiunge l’apice della carriera in qualità di Direttore della disciplina. Dal 1995 si è dedicato ad attività di volontariato. Ha fondato l’Associazione Padova Ospitale che opera sul territorio e la Fondazione Help for Life con il compito di seguire progetti nei Paesi in Via di Sviluppo. In pensione dal 2013 ha pubblicato nel 2016 una raccolta di poesie dal titolo “Emozioni…almeno spero”, nel 2018 un saggio romanzato dal titolo “E le stelle continueranno a guardare?” e un lungo racconto dal titolo “La foto del nonno”. Nel 2019 ha pubblicato la raccolta di poesie “Scorci sull’essere”.

INFORMAZIONI COVID-19:

1) Indossare sempre la mascherina che copra naso e bocca;

2) Mantenere la distanza di sicurezza di un metro quando ci si sposta.

Informazioni:

Via Giustiniani 2, Padova

Orari segreteria: lun – ven 9 – 12:30 e lun – gio 14:30 – 17:.30

