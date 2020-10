GIORNATA DEGLI ANZIANI. I SENIOR DI COLDIRETTI PROTAGONISTI DELLA RIPRESA

300 MILA AFFAMATI OVER 65 IN ITALIA. + 30% DI POVERI IN VENETO

2 ottobre 2020 – I nonni di Coldiretti hanno vissuto la mezzadria ma con la riforma agraria sono stati i protagonisti di una democrazia economica in linea con la cultura riformista che ha ispirato una rivoluzione epocale. Ora gli over 65 sono una presenza consolidata – commenta Coldiretti – e rappresentati all’interno dell’associazione dal braccio operativo di Federpensionati guidato in Veneto da Marino Bianchi e a Venezia da Adriano Greguol. Nella giornata internazionale dedicata agli anziani emerge una realtà regionale ancora attiva, impegnata nel sociale e sempre in prima linea, pronta a schierarsi a fianco della struttura. Una presenza strategica – commenta Coldiretti – che, nell’anno del Covid, impone una riflessione.

In Italia sono trecentomila gli ultrasessantacinquenni costretti a chiedere aiuto per mangiare. E’ quanto emerge da una proiezione della Coldiretti sulle persone che hanno beneficiato di aiuti alimentari con i fondi Fead per gli indigenti, Il peggioramento della situazione economica va ad aggravare una situazione – sottolinea la Coldiretti – che nel 2020 ha visto la terza età pagare un altissimo contributo di vite alla prima ondata di coronavirus, privando la società e le famiglie di un contributo affettivo inestimabile, come ha ricordato il Presidente della repubblica Sergio Mattarella in occasione della ricorrenza. Proprio a causa dell’emergenza sanitaria si stima che la speranza di vita sia destinata per la prima volta ad abbassarsi, con un calo di addirittura 2 anni nelle province del Nord Italia più colpite, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat.

I nuovi poveri sono aumentati a livello regionale del 30% – spiega Coldiretti – c’è chi ha perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come i lavoratori con attività saltuarie o a tempo determinato. Per questo la figura del “nonno” è strategica nel nucleo famigliare soprattutto per chi ha sperimentato condizioni precarie con la richiesta di aiuto per un piatto caldo garantito. La task force di Coldiretti continua ad operare con consegne di spesa a domicilio e la fornitura di menù nelle mense solidali. Nel documento programmatico sottoposto agli esponenti politici regionali Coldiretti ha chiesto l’adeguamento della legge regionale n.11 del 2011 per arginare la povertà e il disagio attuando un’equa distribuzione delle eccedenze alimentari. “E’ necessario –conclude Coldiretti – inserire tra le finalità interventi su tutta la filiera agroalimentare prevedendo campagne di comunicazione sui temi dell’educazione e la riduzione degli sprechi, favorendo la solidarietà e facilitando le donazioni anche sul piano amministrativo”.