Covid, in Campania ancora record nuovi casi: sono 431

Napoli, 5 ott. Sono 431 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania. E’ il dato dei giornalieri più alto registrato in Campania dall’inizio dell’emergenza, circostanza che si verifica per il quarto giorno consecutivo. Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza è 14.768. Sono 4.867 i tamponi analizzati oggi, per un totale di 632.399 tamponi esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che si è registrato un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale dei deceduti è 466. Sono 121 i nuovi guariti, per un totale di 6.593 guariti dall’inizio dell’emergenza.

(Adnkronos)