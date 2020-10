Presentazione del romanzo "Welschtiroler" di Ivana Tomasetti

Giovedì 19 novembre 2020 alle ore 18:45 presso la Pasticceria Tombolato in via San Marco 99 a Ponte di Brenta sarà presentato il romanzo storico “Welschtiroler” di Ivana Tomasetti.

La presentazione rientra ne “ I giovedì letterari ”, un’iniziativa voluta dall’associazione di promozione sociale IOD AFSM – APS (Ieri Oggi Domani – Antica Fiera di San Marco) di Padova con la collaborazione della CIESSE Edizioni e della Pasticceria Tombolato di Padova. Con il patrocinio del Comune di Padova. Gli incontri avranno una cadenza settimanale, il giovedì alle ore 18:45 presso la Pasticceria Tombolato in via San Marco 99 a Ponte di Brenta con ingresso fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Trentino, 1914. Una famiglia di contadini vive in terra austriaca, nei pressi del confine italiano. L’inizio del conflitto mondiale la costringe alla separazione: il padre è reclutato nell’esercito dell’impero ed è inviato sul fronte orientale, la madre ed il figlio di sei anni saranno internati nel campo profughi di Braunau, quando l’Italia dichiarerà guerra all’Austria. Lontani per lunghi anni, non conoscono la sorte l’uno dell’altra. La storia di un uomo, di una donna, del piccolo Giuseppe che si fa grande, le loro lotte, le loro speranze sono raccontate in una vicenda, nella quale la sopravvivenza è legata anche alla trasformazione delle anime.

Welsch-Tirol (Tirolo Italiano) fu il nome dato al Trentino, ai tempi dell’Impero asburgico, per indicare la zona in cui si parlava la lingua italiana. Fu coniato da Giulio Cesare che chiamava Volcae una tribù della Gallia. Nel tempo, Welschen indicò le popolazioni francesi e italiane, che parlavano lingue neolatine, per distinguerle dai Germani, la cui lingua derivava dal ceppo tedesco.

Ivana Tomasetti è nata a Trento, oggi vive a San Martino in Strada in provincia di Lodi. Ha insegnato lettere nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado. La ricerca storica è una delle sue passioni. Ha già pubblicato “Identità alla sbarra” ed. Terre Sommerse, Roma 2019.

Per il rispetto delle norme COVID 19 si consiglia di prenotare la propria presenza inviando una email a [email protected] .

Informazioni:

Associazione di promozione sociale

Ieri Oggi Domani – Antica Fiera di San Marco di Padova