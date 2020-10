Da giovedì 1 a sabato 31 ottobre 2020, l’IF Oxford, il festival cittadino della scienza e delle idee, presenta più di 100 eventi per adulti, bambini e adolescenti su una nuova piattaforma dinamica online.

Con danza, film, dibattiti, demo dai tavoli da pranzo e suggerimenti per attività pratiche da provare a casa, il Festival riunisce ricerche all’avanguardia, presentate in tempo reale da parte di accademici leader a livello mondiale, con eventi di ampio respiro per stimolare l’immaginazione.

I partecipanti al festival possono scoprire grandi idee e porre domande ancora più grandi sulla scienza, l’umanità, il mondo in generale e oltre.

Per seguire gli eventi in programma è sufficiente collegarsi al sito https://if-oxford.com/events.

