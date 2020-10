Dal 3 al 31 ottobre il Mese della natura nelle oasi della Lipu

Roma, 1 ott. Cento appuntamenti nei quattro weekend di ottobre, dedicati alla bellezza della natura, alla conoscenza e al divertimento. La Lipu lancia il Mese della natura nelle Oasi della Lipu, un grande evento tutto all’aria aperta che si svolgerà da sabato 3 a sabato 31 ottobre nelle oasi e riserve che la Lipu gestisce, dal Piemonte alla Sicilia, in collaborazione con gli enti locali.Si parte sabato 3 e domenica 4 ottobre con l’Eurobirdwatch, il più grande evento in Italia e in Europa dedicato al birdwatching. Agli appuntamenti in oasi e riserve se ne aggiungeranno numerosi altri organizzati dalle delegazioni della Lipu in tutta Italia all’interno di parchi, riserve o zone importanti di passaggio o sosta degli uccelli migratori. La migrazione autunnale sarà infatti la protagonista assoluta dell’appuntamento: terminato il periodo di nidificazione, e involati i giovani, gli uccelli si apprestano a partire per passare l’inverno in aree più calde, per poi ritornare nel nostro Paese in primavera.Migrazione ma anche tutela degli habitat naturali: durante l’Eurobirdwatch i partecipanti saranno chiamati a segnalare eventuali problemi come la presenza di inquinamento da plastica o rifiuti, il transito di veicoli non autorizzati e conseguenti fenomeni erosivi, atti di bracconaggio, presenza di cani vaganti, arrampicate sportive e altre attività o situazioni che costituiscano una minaccia agli ambienti naturali.Il Mese della natura nelle Oasi della Lipu proseguirà in tutti i weekend di ottobre con altre decine di appuntamenti che spazieranno dal tema dell’autunno (i colori, i frutti tipici del territorio) ai laboratori artistici (dipingere la natura), dall’osservazione della biodiversità e delle tracce degli animali selvatici alla preparazione di mangiatoie per gli uccelli in vista dell’inverno, dalle visite guidate per conoscere la migrazione e divertirsi con il birdwatching, in particolare nelle zone umide, fino alle presentazioni di libri sugli animali in natura e in città (programma completo su www.lipu.it).“Dopo il lungo periodo di chiusure dovute all’emergenza coronavirus – dichiara Ugo Faralli, responsabile Oasi e riserve della Lipu -completiamo finalmente la graduale riapertura delle nostre strutture nel rispetto delle normative e in sicurezza per i nostri operatori e il pubblico. Sarà un mese entusiasmante, pieno di occasioni per stare in natura e conoscere, divertendosi, la bellezza degli uccelli migratori. Quasi 100 appuntamenti, ai quali siamo certi parteciperanno tante persone, cui offriremo natura, benessere e un po’ di felicità”.

(Adnkronos)