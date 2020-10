Comunicato stampa: progetto “Il futuro conta”

Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Padova, con il patrocinio del Comune di Padova, organizza un ciclo di workshop riguardanti l’educazione finanziaria nell’ambito dell’iniziativa “Il futuro conta” promossa della Regione del Veneto, per fornire ai cittadini strumenti utili alla comprensione del mondo dell’economia e della finanza e attivare un percorso di cittadinanza consapevole.

L’obiettivo è quello di far comprendere come una maggiore conoscenza e consapevolezza sui rischi connessi alla gestione dei propri risparmi possa contribuire a soddisfare il nostro bisogno di sicurezza e a salvaguardarci dalla tentazione di cedere a scelte prive di una valutazione critica o, peggio, meramente irrazionali e illogiche con il rischio di perdere il nostro patrimonio.

Attraverso la realizzazione di questi incontri, i cittadini potranno comprendere come valutare correttamente la professionalità degli operatori del mercato, riconoscere la qualità della consulenza e delle informazioni fornite e analizzare le offerte di prodotti in funzione di protezione, investimento, pensione.

L’obiettivo è inoltre quello di prevenire situazioni problematiche per la realizzazione di progetti di vita in condizioni di stabilità economica, finanziaria e patrimoniale, per pensare al proprio futuro e realizzare i propri obiettivi di vita.

Gli incontri sono rivolti a tutti i cittadini interessati a tutelare i propri risparmi, proteggere sé e la propria famiglia, pensare al proprio futuro pensionistico.

L’iscrizione è obbligatoria – approfondimenti.

Dichiara l’assessora al decentramento Francesca Benciolini: “Abbiamo deciso di patrocinare questa iniziativa perché siamo convinti che la formazione gratuita accessibile, aperta a tutte e tutti, sia un modo per costruire cittadinanza consapevole. Il tema dell’educazione finanziaria è molto sentito in questo momento storico. Non solo perché stiamo attraversando un momento di recessione economica, ma anche perché quanto accaduto nella nostra Regione negli anni scorsi a danno dei risparmiatori ha evidenziato quanto sia fondamentale fornire ai cittadini gli strumenti per orientarsi in un mondo che è generalmente complicato, in chiave di tutela di sé stessi e del proprio futuro.

Gli incontri organizzati sono diffusi sul territorio in orari differenti per dare a tutti la possibilità di partecipare. Sono infatti Centro, Arcella e Guizza i quartieri in cui si svolgeranno. Dare centralità ai quartieri significa anche questo, renderli luogo di formazione, studio e dibattito“.

Dichiara il prof. Francesco Zen responsabile scientifico del progetto “Il futuro conta” per il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno”: “E’ per noi motivo di grande soddisfazione collaborare con il Comune di Padova in quanto ciò avvicina ancor più le due istituzioni, in particolare su una tematica quale l’educazione finanziaria che non può rimanere confinata nelle aule universitarie e agli studenti, ma deve diventare patrimonio dell’intera cittadinanza“.

