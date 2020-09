Coronavirus, 1.766 nuovi casi e 17 morti

I pazienti in terapia intensiva sono 7 in più di ieri, i ricoveri +100. Quasi 20mila i tamponi in meno. Tra le regioni in cui si contano nuovi casi, al primo posto c’è la Campania (245), seguono Lombardia (216), Lazio (181) e Sardegna (139)Roma, 27 set. Sono 1.766 i nuovi casi e 17 le persone morte con coronavirus nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della protezione civile. Attualmente sono in rianimazione 254 persone (7 in più di ieri) e 2.846 sono ricoverate in ospedale (100 in più di ieri).Tra le regioni in cui si contano nuovi casi, al primo posto c’è la (245), seguono (216), (181) e (139).Sono 1.025 i nuovi positivi al coronavirus e 724 le persone guarite nelle ultime 24 ore a fronte però di 87.714 tamponi eseguiti, quasi 20mila in meno di quelli di ieri. Il totale degli attualmente positivi al Sars-Cov-2 è di 49.618 mentre dall’inizio dell’emergenza 224.4172 persone sono guarite. Dall’inizio dell’emergenz, il totale dei contagiati è di 309.870 mentre le vittime sono 35.835.

(Adnkronos)