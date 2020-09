La Lazio vince 2-0 a Cagliari, in gol Lazzari e Immobile

CAGLIARI (ITALPRESS) – Buona la prima per la Lazio, che apre il suo campionato battendo il Cagliari 2-0 alla Sardegna Arena. I biancocelesti, all’esordio in Serie A (la prima giornata rinviata con l’Atalanta verrà recuperata mercoledì all’Olimpico) aprono le danze con la rete di Lazzari in avvio poi chiudono i conti con il raddoppio del solito Immobile nel finale. Una Lazio copia e incolla rispetto la precedente: i nuovi acquisti Muriqi, Fares e Hoedt non sono ancora a disposizione di Inzaghi. La squadra di Di Francesco fatica, invece, come nel debutto con il Sassuolo: stavolta però non riesce a strappare un punto davanti a circa 1000 spettatori sugli spalti. Tutti hanno osservato, prima del fischio d’inizio, un minuto di silenzio per l’arbitro Daniele De Santis, ucciso insieme alla fidanzata. I biancocelesti sbloccano subito la partita, al 4′ Lazzari raccoglie l’assist di Marusic e, complice la deviazione di Faragò, spinge in rete il vantaggio. I sardi partono malissimo e subiscono la Lazio che domina in lungo e in largo. Gli uomini di Di Francesco si svegliano al 25′ quando Rog va un passo dal pareggio. La Lazio torna pericolosa alla mezzora, vuole trovare il raddoppio: lo scavetto di Milinkovic-Savic, poi il palo di Correa e la conclusione alta di Immobile.

Sul finire di primo tempo, Cragno è bravo a fermare il tiro a giro dell’attaccante azzurro. Troppo sottotono, però, Simeone e Joao Pedro per risollevare la squadra.

A inizio ripresa, il Cholito spara alle stelle il possibile 1-1. I biancocelesti ci credono. Al 65′ Cragno vola sul tiro a giro di Milinkovic-Savic. Al 74′ la Scarpa d’Oro Immobile trova il primo gol del suo campionato, spedendo in rete il secondo assist di Marusic per lo 0-2 che chiude definitivamente i conti e regala i primi tre punti alla Lazio.

(ITALPRESS).

