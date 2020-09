Scuola, Azzolina “Bilancio positivo sulla riapertura”

ROMA (ITALPRESS) – “Per ora il bilancio è positivo, siamo molto soddisfatti. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, ma le ansie si sono trasformate in emozioni il primo giorno di scuola”. Lo ha detto Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, durante “Cartabianca” in onda su RaiTre, in merito alla riapertura delle scuole.

“La misurazione della temperatura a casa è un qualcosa di studiato e ponderato. Se un bambino sta male, non ho nessun motivo per mandarlo in un autobus. Ha più senso che resti a casa. La scelta è stata condivisa da tutte le Regioni. Tutta l’estate abbiamo fatto tavoli regionali: il Piemonte non ha partecipato. Cinque giorni prima della riapertura nessuno aveva capito in Piemonte”, ha aggiunto.

“Io penso che il commissario Arcuri stia facendo un grande lavoro. Stiamo recuperando un largo ritardo: io so benissimo che arredi c’erano in classe. Chiedo soltanto un pò di pazienza per i banchi monoposto. Li abbiamo ordinati per tutta Italia. Non si può pensare di mandare i nostri figli in ambienti decadenti”, ha sottolineato la ministra.

