Rubano: Agenzia Entrate: nuova organizzazione di erogazione dei servizi

Dal 15 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate propone, in ambito regionale, una nuova organizzazione dei rapporti con l’utenza ed erogazione dei servizi fiscali in presenza solo su appuntamento.



Il sistema tradizionale di accoglienza e ricevimento dei cittadini negli uffici sarà progressivamente sostituito, dopo questa prima fase di sperimentazione, dall’accesso programmato.



Una tale modalità di erogazione dei servizi consentirà, infatti, di evitare code e assembramenti – esigenza particolarmente sentita in questa fase di emergenza sanitaria – e al contempo potrà contribuire al miglioramento della qualità dei servizi offerti.



In tale prospettiva, la possibilità di rivolgersi agli uffici accedendo agli “sportelli fisici” dovrebbe essere presa in considerazione solo in via residuale, ovvero solo se effettivamente necessario e, comunque, dopo aver prenotato un appuntamento. La trattazione dei casi “a vista” senza prenotazione sarà quindi limitata ai soli casi.

Nello specifico, gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate in Veneto erogheranno i servizi su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

I servizi erogati in ufficio saranno i seguenti:

consegna documenti ed istanze (compresa la richiesta della Certificazione unica ed eventuali richieste di chiarimento a seguito di comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate)

vidimazione formulari rifiuti e certificazioni contro la doppia imposizione

registrazioni atti privati, diversi dai contratti di locazione

abilitazioni ai servizi telematici (rilascio codice PIN)

codice fiscale, tessera sanitaria e partita Iva – variazioni

rimborsi imposte dirette (compresa la comunicazione del codice Iban per l’accredito dei rimborsi)

informazioni sulle agevolazioni ed esenzioni per i disabili

L’appuntamento potrà essere prenotato on line (da chi è in possesso del codice fiscale) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite l’App gratuita dell’Agenzia delle Entrate per dispositivi mobili oppure telefonicamente al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso, allo 06-96668907 da cellulare.



Gli appuntamenti per la consegna di documenti o per operazioni sul codice fiscale potranno essere fissati lo stesso giorno in cui si effettua la prenotazione utilizzando l’applicazione ‘Elimina code online’ (web ticket) disponibile sul sito dell’Agenzia.



Per i contribuenti sprovvisti di codice fiscale, l’appuntamento per il rilascio dello stesso potrà essere richiesto utilizzando i recapiti regionali dell’Agenzia delle Entrate.

E’ comunque possibile, per i servizi fiscali sopraelencati, e per molti altri rivolgersi all’Agenzia via telefono, mail o posta elettronica certificata, senza recarsi in Ufficio, allegando i documenti necessari e la scansione del documento di identità del richiedente, come illustrato nella guida regionale ai servizi agili reperibile sul sito della Direzione Regionale Veneto