Il referendum costituzionale 2020

In programma il 16 settembre il webinar di approfondimento di Confartigianato Imprese Padova

Sì o no al taglio dei parlamentari? Quali scenari si aprirebbero nel caso di vittoria del sì? Come sarebbero distribuiti i seggi per Camera e Senato nelle diverse regioni? Qual è il rapporto tra popolazione e parlamentari nelle principali democrazie mondiali?

Di questo e molto altro si parlerà nel corso del webinar di approfondimento dedicato al referendum costituzionale 2020, organizzato da Confartigianato Imprese Padova.

L’appuntamento si terrà mercoledì 16 settembre, alle ore 19.00, in diretta Zoom.

Interverranno:

Paolo Feltrin, politologo, docente di Analisi delle politiche pubbliche all’Università di Trieste, ha insegnato presso le Università di Firenze e Catania e presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione di Roma.

Fabrizio Tonello, professore di Scienza politica presso l’Università di Padova.

Ha lavorato all’Università di Bologna e negli Stati Uniti, alla University of Pittsburgh e alla Columbia University.

Alessio Vernetti, redattore del magazine di informazione YouTrend, incentrato sui sondaggi e i trend sociali, economici e politici. Ha scritto l’articolo “Sì o no? La guida YouTrand al referendum costituzionale”.

L’incontro sarà coordinato dal giornalista del Mattino di Padova Riccardo Sandre.

Per iscriversi, questa è la procedura:

2- Iscriviti al nostro form lasciando i tuoi dati cliccando QUI

Successivamente manderemo il link di partecipazione via e-mail.

Gli accessi disponibili per la video conferenza sono limitati a 100, coloro che non riusciranno ad iscriversi, per capienza massima raggiunta, riceveranno la video registrazione del seminario.

(Unione Provinciale Artigiani Padova)