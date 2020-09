Regionali: Bernini oggi in Veneto per tour elettorale

Roma, 11 set. (Adnkronos) – Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sarà oggi in Veneto a sostegno dei candidati di Forza Italia alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. In mattinata sarà a Vicenza dove, tra l’altro, alle 11.30 si recherà nell’azienda La Triveneta Cavi di Brendola (Vi). Nel pomeriggio, alle ore 15,15 visiterà l’azienda Malvestio spa di Villanova di Camposampiero (Pd). Alle 16 a Campodarsego (Pd), incontrerà i giornalisti in Via Roma, nei pressi del Municipio. Alla conferenza stampa parteciperanno anche la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin e il coordinatore regionale Fi, Michele Zuin. Alle 17.30 visiterà l’azienda TMB Spa a Ceregnano (Ro). Alle ore 18.15 sarà a Rovigo per una conferenza stampa insieme ai candidati di Forza Italia. L’incontro con i giornalisti si terrà presso la sede di Forza Italia in Via 10 luglio, 19.

