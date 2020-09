Conferenza stampa: “Padova Water Marathon”

Padova Water Marathon nasce dall’idea di un gruppo di atleti che si ri-incontrano nuovamente alla Canottieri Padova 20 anni dopo.

I corsi d’acqua non sono più visti come il terreno su cui allenarsi e competere: il potenziale naturalistico e storico va riscoperto. La manifestazione nasce quindi come gara, ma prevede anche un percorso fluviale amatoriale per chi vuole ammirare la città da una prospettiva completamente nuova.

Data la situazione, nell’edizione 2020 rimane attivo solo il percorso amatoriale.

La presentazione della prima edizione di Padova Water Marathon, in programma domenica prossima, in conferenza stampa

giovedì 10 settembre, ore 12:00

Sala Anziani – Palazzo Moroni

Intervengono:

l’Assessore allo sport

Andrea Massaggia, presidente Canottieri Padova

Andrea Marigo, direzione Comitato organizzatore

Gianfranco Bardelle, presidente del Comitato Veneto Coni

Bruno Panziera, presidente del Comitato Triveneto Fick

conduce: Rossano Galtarossa

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)