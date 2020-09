Mappa non disponibile

Giorno e Orario

Data – 11/09/2020

Inizio: 00:00 – Fine: 23:59

Nome dell’Associazione: Associazione Volontari Ospedalieri ODV Padova

Recapito telefonico per l’evento: 0498215669

Email: [email protected]

Sito web: www.avopadova.org

Tipologia:

È uscito il libro “Altruismo per gli altri e per se stessi. Volti e storie”, a cura del parrucchiere Roberto Baldina, per raccogliere fondi a favore del progetto “Non smettere di piacerti…”

Il progetto vede la collaborazione tra l’Associazione Volontari Ospedalieri di Padova e l’Istituto Oncologico Veneto e mira a supportare le pazienti che affrontano il problema della caduta dei capelli in seguito a chemioterapia.

L’AVO offre un servizio di prestito gratuito di parrucche alle pazienti dello IOV per aiutarle ad affrontare la malattia anche dal punto di vista psicologico.

Attraverso il libro – con un’offerta minima di 14,00 € – l’AVO Padova potrà acquistare altre parrucche per poter soddisfare le sempre più numerose richieste.

Potete trovare il libro presso:

• sede AVO Padova – Via Gattamelata n. 62 Padova

• Parrucchiere I Baldina – Corso Vittorio Emanuele n. 177 Padova

• Parrucchieri Mirko & Ketty – Via Vigonovese n. 230 Saonara (PD)

• Salone Renza – Via Borgo Rossi n. 46 Piove di Sacco (PD)

(CSV di Padova)