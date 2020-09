Covid, nel Lazio 159 nuovi casi

Zero decessi. 119 contagi sono a RomaRoma, 7 set. (Adnkronos Salute) – “Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 159 casi, di cui 119 sono a Roma, e zero decessi”. Sono i dati riferiti dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che spiega come per il Lazio si confermi “una prevalenza dei casi di rientro”.Stringendo l’obiettivo, nell’Asl Roma 1 sono 33 i casi nelle ultime 24 ore e di questi 10 sono casi di rientro (7 con link dalla Sardegna, uno dalla Polonia, uno dalla Romania e uno dal Trentino) e 17 i casi con link familiari o contatti di casi già noti e isolati. Nell’Asl Roma 2 sono 74 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi 9 i casi di rientro (tre con link dalla Sardegna, quattro dalla Romania, uno dalla Grecia e uno dalla Bulgaria). Nella Asl Roma 3 sono 12 i nuovi casi e si tratta di 10 casi di rientro (otto con link dalla Sardegna e due dalla Campania). Un caso è un contatto di un altro già noto e isolato.Nella Asl Roma 4 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di tre casi di rientro dalla Romania, uno che è contatto di caso già noto e isolato, uno individuato al test sierologico e uno su segnalazione del medico di medicina generale, elenca l’assessore.Nel Lazio “su quasi 10mila tamponi oggi si registrano 159 casi, 119 a Roma”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.Nella Asl Roma 5 su 8 nuovi contagi 4 sono casi di rientro, due dalla Romania, uno dalla Calabria e uno dalla Spagna. Quattro i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 6 i casi nelle ultime 24h e sono contatti di casi già noti e isolati. Mentre nelle province “si registrano 19 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nell’Asl di Latina sono tredici i casi e di questi otto sono di rientro (due con link dalla Sardegna, due dalla Romania, due dalla Svizzera, uno dalla Lombardia e uno dall’Albania). Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nell’Asl di Frosinone si registrano sei casi e di questi due sono contatti di casi già noti e isolati e quattro sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione”, conclude D’Amato.Ad oggi nella regione sono 4.035 i casi positivi a Covid-19, con 359 ricoverati, cui si aggiungono 9 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 881 le persone morte con Covid. Sono 3.667 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.242 e il totale dei casi esaminati è pari a 12.210. Lo riferisce l’assessorato regionale alla Sanità e Integrazione socio sanitaria.

(Adnkronos)