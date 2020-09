Il settembre musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto si apre con una nuova edizione della rassegna di musica sacra dal titolo “In Principio”.

Il progetto è un percorso di ascolto e spiritualità che si snoda in un ciclo di tre concerti tra i principali luoghi di culto di Padova, una esplorazione del suono che, secondo quanto sostiene il direttore musicale e artistico dell’OPV, Marco Angius, si tradurrà anche in un percorso di ascolto in senso interiore.

I concerti verranno ospitati in questi tre importanti luoghi di culto della città: la Cattedrale, la Chiesa di San Benedetto e la Chiesa di Santa Maria dei Servi, che diverranno fondamentali spazi evocativi dove, non solo la musica potrà dialogare e fondersi con l’architettura sacra, ma anche il pubblico avrà la possibilità d’immergersi nell’ascolto e nella riflessione, contemplando alcuni gioielli artistici custoditi all’interno delle chiese stesse.

La rassegna prenderà significativamente il via l’8 settembre con un raro e imperdibile appuntamento nella Cattedrale di Padova, nella quale verrà eseguita, all’interno della Santa Messa in suffragio dei musicisti padovani defunti, presieduta da don Riccardo Battocchio, con l’esecuzione, per la prima volta a Padova, della Messa per coro e doppio quintetto di fiati di Igor Stravinskij, interpretata dai Fiati dell’Orchestra di Padova e del Veneto e il Coro Città di Piazzola sul Brenta guidati dal Maestro Paolo Piana. Un’occasione unica per ascoltare l’incontro perfetto fra l’esperienza spirituale cristiana e la musica di uno dei più importati compositori del Novecento, capace, partendo dalle intonazioni solistiche gregoriane, di reinventare in uno stile sobrio e asciutto il suono unico dell’incontro tra parola e fiato.

Programma

8 settembre 2018, ore 18.30

Cattedrale di Padova

SANTA MESSA

In suffragio dei musicisti padovani defunti, presieduta da don riccardo battocchio con l’esecuzione della Messa per coro e doppio quintetto di fiati di I. Stravinsky.

I FIATI dell’Orchestra di Padova e del Veneto

CORO CITTA’ di Piazzola, diretto da Paolo Piana

14 settembre 2018, ore 21.00

Chiesa di San Benedetto

CORO CITTA’ di Piazzola, diretto da Paolo Piana

Francesca Salvatorelli, soprano

Matteo Mezzaro, tenore

Luca Tittoto, basso

fabrizio da Ros, Direttore

Musiche di F.Schubert, A. Lotti

Evento con raccolta benefica a favore del Service “I Bambini del silenzio” – Combattiamo insieme l’autismo

25 settembre 2018

Chiesa di Santa Maria dei Servi

Fabio Sperandio, Direttore

Sara Fanin, soprano

Musiche di A. Part, F. Schubert, W.A. Mozart

Informazioni

Ingresso libero

Fondazione OPV-Orchestra di Padova e del Veneto

Tel. 049 656848-656626

[email protected]

www.opvorchestra.it

