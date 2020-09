“Musica è”: due secoli di musica in una sola notte

Sabato 5 settembre alle 21.00 in “Piazza della Rotonda” a Badoere di Morgano (TV), il Maestro Diego Basso dirige l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana insieme alle voci di Art Voice Academy e il tenore Luca Minnelli. Ospite il Maestro Marco Falagiani, autore della colonna sonora del film “Mediterraneo”.

«Non credo a differenze di ceti e di livelli nella musica: Il termine “musica leggera” si riferisce solo alla leggerezza di chi l’ascolta, non di chi l’ha scritta» scriveva Nino Rota. Ed è proprio a partire da questo assunto che il direttore d’orchestra Maestro Diego Basso ha impaginato il programma di “Musica è”, concerto-evento che si terrà sabato 5 settembre 2020 alle 21.00 a Badoere di Morgano (TV) nella suggestiva cornice della Piazza di Badoere detta “la Rotonda”.

Il Maestro Diego Basso con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Il concerto, promosso dal Comune di Morgano con il sostegno della Regione Veneto, nell’ambito della rassegna di musica classica, operistica e contemporanea “Piazze e palazzi” i luoghi della cultura, vedrà sul palco l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana insieme a Sonia Fontana, Claudia Ferronato, Barbara Lorenzato, Giuseppe Lopizzo, Lorenzo Menegazzo e Manolo Soldera, voci di Art Voice Academy, con il tenore Luca Minnelli e la cantante Valentina Galasso. Ospite il Maestro Marco Falagiani, autore della colonna sonora del film premio Oscar “Mediterraneo”, per il quale ha ottenuto una nomination al David di Donatello.

“Musica è”, proporrà un viaggio pieno di profumi, seduzioni, storie inedite e curiosità, raccontate dallo stesso Maestro Basso, che come ingrediente principale ha la bellezza della Musica in tutte le sue declinazioni: dalle più belle arie liriche alle canzoni che hanno reso l’Italia celebre nel mondo, dal jazz al musical, dalla canzone pop al rock.

Il Maestro Diego Basso

«Quello a cui assisterà il pubblico non sarà un concerto “tradizionale” con il direttore che volta le spalle alla platea. – racconta il Maestro Basso – Durante “Musica è” interagirò spesso con il pubblico per raccontare quale storia strabiliante è quella della Musica. Pensiamo al Rio delle Amazzoni e ai suoi affluenti, che si separano e si intersecano per poi ricongiungersi alla foce. Ecco che dalle arie più famose dell’opera di Puccini, Rossini e Mascagni arriveremo alla nuova romanza italiana portata al successo da Andrea Bocelli. I musical di Leonard Bernstein e Andrew Lloyd Webber, con le sue continue contaminazioni tra musica sinfonica, il jazz e il rock, ci porteranno a quello di ispirazione più pop di Riccardo Cocciante. Ci saranno momenti dedicati ai successi italiani e internazionali, riarrangiati per orchestra, con brani di Mia Martini, dei Beatles, dei Queen, degli Europe, dei Duran Duran e di Michael Michael Jackson. Ampio spazio dedicheremo anche alle colonne sonore grazie alla partecipazione del Maestro Marco Falagiani che, al pianoforte, accompagnerà la cantante Valentina Galasso nell’esecuzione di brani tratti dal film “Mediterraneo” di cui è autore. Per culminare poi, quasi a chiudere il cerchio, con alcuni capolavori del rock sinfonico. Sarà un viaggio nella storia della musica sul palcoscenico in cui l’energia e l’adrenalina del canto e degli strumenti dal vivo la faranno da padrone».

«Il progetto “Piazze e Palazzi Veneti, I Luoghi della Cultura” – spiega Daniele Rostirolla, sindaco del Comune di Morgano – vuole dare spazio alla musica in luoghi caratterizzati da elementi architettonici unici nel loro genere. Il progetto era stato avviato agli inizi di febbraio e poi interrotto a causa dell’emergenza COVID-19. Solo a giugno si è intravisto uno spiraglio per poterlo ricucire e siamo partiti senza esitazione. La musica veicola emozioni e arricchisce il nostro spirito, promuovendo una sensibilità verso la bellezza e le melodie che non tramontano. In Piazza a Badoere saremo lieti di ospitare il Maestro Diego Basso con l’Art Voice Academy e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana con la straordinaria partecipazione del Maestro Marco Falagiani, per un concerto di quelli che non si dimenticano»

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: [email protected]

Info: 0422 837830 dalle ore 10 alle ore 17

Parcheggi e accessi da via De Lazzari,

via Venezia, piazzale della Chiesa

Scarica il comunicato stampa

(Studio Pierrepi)