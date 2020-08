SCUOLA: COLDIRETTI, EDUCAZIONE CIVICA, ALIMENTARE E AMBIENTALE NELLE AULE DELLE AZIENDE AGRICOLE. BORTOLAS (DONNE IMPRESA): SPAZI ADEGUATI NELLE FATTORIE DIDATTICHE

28 agosto 2020 – Le aule didattiche delle fattorie sono pronte ad accogliere migliaia di studenti per lezioni di educazione civica, alimentare e ambientale. E’ l’offerta di Coldiretti Veneto che con l’apertura delle scuole alle porte annuncia che le aziende agricole già iscritte all’elenco della Regione Veneto tra le realtà che accolgono generalmente le scolaresche per visite guidate, attività ludico pedagogiche, recupero materie e servizio tutor per compiti in casa e per le vacanze sono disponibili ad aprire le loro aule ricavate negli spazi di annessi rustici, portici, granai e ricoveri animali per sostenere l’inizio dell’anno scolastico in sicurezza.

Sono oltre 300 le fattorie didattiche venete attrezzate per la formazione sul campo per le nuove generazioni. La campagna con i suoi ritmi – spiega Chiara Bortolas presidente regionale di Donne Impresa – è il luogo ideale per comprendere a fondo le materie scientifiche e letterarie. Grazie alla distribuzione capillare – continua Bortolas – anche in aree marginali garantiscono spazi aperti e rispetto delle misure di precauzione per difendersi dal Covid 19. Non è un caso infatti – sottolinea Bortolas – che appena lo 0,1% delle 51363 denunce di contagio al lavoro registrate dall’Inail in Italia dal 1 gennaio al 31 luglio riguardino l’agricoltura.

Negli ultimi venti anni – conclude Bortolas – circa 10 mila bambini di cui il 70% nella fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30% studenti più grandi medie e superiori hanno già frequentato le fattorie didattiche i grazie alle iniziative Educazione alla Campagna Amica di Donne Impresa Coldiretti. Gli operatori agricoli possono svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le famiglie e i genitori, in particolare le madri, che rientreranno al lavoro in concomitanza con il suono della prima campanella.