Covid, aumentano i casi: 1.411 nuovi contagi e 5 morti

Sono 35.463 i decessi dall’inizio dell’emergenza. Il bilancio della situazione in ItaliaAumentano ancora i contagi di coronavirus in Italia. Da ieri sono 1411 i nuovi casi, il totale sale a 263.949, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile. Cinque i decessi nelle ultime 24 ore, 35.463 dall’inizio dell’emergenza.Mentre sono 21.932 le persone attualmente positive, 1.179 in più da ieri. I tamponi eseguiti sono stati 94.024, il totale sale ora a 8.313.445.

Da ieri, in tutte le regioni italiane si registra almeno un positivo al coronavirus. Picco di casi nelle ultime 24 ore in Lombardia con 286, seguono Emilia Romagna con 171, Lazio con 152 e Veneto con 132. In Campania da ieri 130 casi. Uno in Valle d’Aosta e Molise.

