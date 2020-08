Covid Lazio, 162 nuovi casi: 121 sono a Roma

D’Amato: “L’indice Rt decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0,42 dovuto ai casi importati e asintomatici”Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) – “Oggi nel Lazio si registrano 162 casi e un decesso. Di questi, 121 sono a Roma. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e in particolar modo con link dalla Sardegna (45%). L’indice Rt decresce per la seconda settimana consecutiva con un valore pari a 0,42 dovuto ai casi importati e asintomatici. Buona la capacità di monitoraggio e di indagine sui contatti. Al Porto di Civitavecchia potenziato il drive-in con i test rapidi. Si ringraziano tutti gli operatori sanitari, nonché la collaborazione di tutte le autorità interessate per lo straordinario lavoro”. Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino dell’Unità di crisi Covid-19.“Per quanto riguarda l’indagine di sieroprevalenza nelle scuole – aggiunge – buona l’adesione e i primi risultati dei livelli di sieroprevalenza sono in linea con l’indagine Istat”.Nella Asl Roma 1 – dettaglia l’assessore – sono 37 i casi nelle ultime 24 ore e di questi 35 sono di rientro, 32 con link dalla Sardegna, uno dalla Grecia, uno dall’Olanda e uno dalla Spagna. Sono 2 i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 sono 42 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi 22 sono di rientro, 8 con link dalla Sardegna, 3 dalla Sicilia, 2 dalla Croazia, 2 dalla Spagna, 2 dalla Grecia e 5 con indagine epidemiologica in corso.Nella Asl Roma 3 sono 42 i casi nelle ultime 24h e tra questi 35 sono casi di rientro, 31 hanno link dalla Sardegna, 2 da Ibiza (Spagna), uno dalla Grecia e uno da Olanda. Sono 5 i casi che hanno link con il cluster della festa in spiaggia a ferragosto ad Ostia. Nella Asl Roma 4 sono 4 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi un caso con link dalla Sardegna e 2 con link al cluster del locale ‘Malaspina’ dove è in corso l’indagine epidemiologica.Nella Asl Roma 5 sono 5 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un caso con link dalla Sardegna, un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e un caso con link al cluster del Cas un Mondo Migliore di Rocca di Papa dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 sono 16 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi 7 con link dalla Sardegna e 9 sono contatti di casi già noti e isolati.Nelle province si registrano 16 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 3 i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano 10 casi e di questi 8 sono di rientro, 5 con link da Sardegna, uno da Puglia, uno da Emilia-Romagna e uno da Veneto. Nella Asl di Viterbo sono 3 i casi e sono 2 con link dalla Sardegna e uno dalla Spagna, conclude D’Amato.Complessivamente, nel Lazio ad oggi sono 2.412 i casi positivi a Covid-19, con 263 ricoverati, cui si aggiungono 6 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 876 in totale i deceduti. Sono 2.143 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.110 e il totale dei casi esaminati è pari a 10.398.

(Adnkronos)