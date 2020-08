Saccolongo: Bando regionale BUONO LIBRI a.s. 2020-21

Il contributo, erogato dal Comune con fondi dello Stato, viene concesso alle famiglie per la copertura totale o parziale della spesa per l’acquisto dei libri di testo adottati dalle scuole nell’ambito dei programmi di studio; sono esclusi i dizionari, cellulari, strumenti musicali e materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici ecc..). Sono compresi computer, tablet ed e-reader fino ad un massimo di 200 euro, solo per gli studenti nella fascia dell’obbligo. Il contributo è rivolto agli studenti residenti nella Regione del Veneto che frequentano, nell’anno 2020/2021, istituzioni scolastiche secondarie di 1° e 2° grado, statali paritarie e non paritarie o istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto. Ulteriore requisito necessario è che la famiglia dello studente abbia un Isee che rientra in una delle fasce sotto indicate: fascia 1: dal € 0 a € 10.632,94; fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000.

La domanda deve essere presentata via web, dal 1 ottobre al 30 ottobre 2020, entro le ore 12:00, collegandosi al sito della Regione del Veneto www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, ed entrando nella parte riservata al RICHIEDENTE.

Per maggiori informazioni consulta l’allegata locandina.