Coronavirus, 953 positivi e 4 morti nelle ultime 24 ore

MILANO (ITALPRESS) – Sono 953, notevolmente meno di ieri quando furono 1.210, i nuovi casi di Coronavirus in Italia, che portano ad un totale di 19.195 persone attualmente positive. E’ quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 260.298. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore sale di 4, arrivando ad un totale di 35.441. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 1.045 (74 in più di ieri), dei quali 65 sono in terapia intensiva (4 in meno di ieri) e 18.085 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 45.914, per un totale di 8.053.551. La Valle D’Aosta, il Molise e la Basilicata sono le uniche tre regioni Covid free, mentre la regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi è il Lazio con 146, seguito da Emilia Romagna, Veneto e Campania tutte con 116 nuovi positivi. Solo un caso nella provincia di Trento e 2 in Friuli e Calabria.

(ITALPRESS).

Please follow and like us: