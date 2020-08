Campagna elettorale: l’appello del Presidente della Provincia di Padova

“Le liste dei candidati alle prossime elezioni regionali del Veneto saranno presentante a breve e la campagna elettorale si accende.” dice il Presidente della Provincia di Padova. “Faccio a tutti i candidati i migliori auguri per l’importanza del compito che saranno chiamati a svolgere una volta eletti. Il Veneto, il ricco Veneto, sta attraversando una fase di grande difficoltà: nonostante il lavoro fatto dall’Amministrazione Regionale e da tutto il Sistema Sanitario, è indubbio che il Coronavirus ha segnato profondamente l’economia della nostra splendida Regione.”

“A pochi giorni dall’esplosione della pandemia – aggiunge il numero uno di Palazzo Santo Stefano – ho coniato uno slogan triste ma assolutamente verosimile: avremo più falliti che contagiati. Purtroppo non abbiamo ancora vinto il virus, con la conseguenza che le misure di prevenzione e di lotta al contagio sono ancora in atto e influenzeranno anche la campagna elettorale che non potrà svolgersi, come di consueto, tra la gente.”

“Ai candidati chiedo di essere concreti, di avere attenzione per le municipalità venete e per i loro amministratori che operano in prima linea, di proporre soluzioni ai problemi e non di enunciare libri dei sogni: abbiamo bisogno di un piano razionale ed efficace per risollevare un’economia che sta andando a pezzi” – continua il capo dell’amministrazione provinciale.



“Parlo da amministratore locale e mi rivolgo a chi ha scelto di candidarsi per ricoprire lo stesso ruolo: non focalizzatevi sulla distruzione dell’avversario, ma trasformate la corsa elettorale in una gara di idee e progetti perché la nostra terra, la nostra economia e la nostra gente possano ripartire e tornare a splendere”