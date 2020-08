Viabilità: Piemonte, lavori su statale 33 dal 24 al 30 agosto

Roma, 21 ago. Anas ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria del viadotto Montecrevola, sulla statale 33 del Sempione, nel comune di Crevoladossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire da lunedì 24 agosto e fino al 30 ottobre è prevista la modifica del traffico in direzione nord/Svizzera a partire dall’inizio del viadotto (km 128,200) fino allo sbocco nord della galleria Montecrevola (km 131,850).Il flusso nord/Svizzera sarà deviato in uscita allo svincolo di Crevoladossola/Montecrestese/Domodossola con prosecuzione sulle provinciali 71, 71b e 166 (ex SS659) e rientro sulla statale 33 all’imbocco nord della galleria Montecrevola.Il traffico in direzione sud/Milano continuerà invece a percorrere la statale 33 sulla quale sarà in vigore il restringimento della carreggiata con transito sempre garantito sulla corsia libera. Per tutta la durata dei lavori sarà vietata l’uscita ai mezzi pesanti in transito verso sud/Milano allo svincolo con la provinciale 166 (ex SS659) per scongiurare l’incrocio dei mezzi pesanti lungo il percorso alternativo.

(Adnkronos)