Comunicato stampa: violazione norme anti Covid, altri cinque locali pubblici sanzionati

Tra la sera di domenica 9 agosto e l’11 agosto, il reparto di controllo dell’attività amministrativa della Polizia Locale ha provveduto alla chiusura in città di cinque pubblici esercizi per l’inosservanza delle disposizioni di prevenzione al diffondersi del contagio da Covid-19 dettate dall’ordinanza della Regione Veneto n. 81 del 31.07.2020.

Si tratta, per la maggior parte, di attività per le quali sono pervenute alla Polizia Locale apposite segnalazioni di irregolarità da parte di cittadini che hanno notato precise e ripetute mancanze di cautela dei titolari nei confronti della propria clientela.

I controlli hanno interessato pubblici esercizi situati in via Valeri, via Madonna della Salute, via Aspetti, via Giotto, via Vigonovese: in tutti locali si è ripetutamente accertato che il personale addetto al servizio ai tavoli svolgeva il proprio lavoro senza indossare i dispositivi di protezione previsti dall’emergenza epidemiologica. Si sono anche constatate altre mancanze, tra le quali, la manipolazione di alimenti da parte dei dipendenti privi di detti dispositivi, il consentire l’accesso nel proprio locale a clienti che non indossavano l’apposita mascherina, permettendo infine ai propri clienti lo stazionamento e intrattenimento con gli apparecchi da gioco automatici nei locali del pubblico esercizio al chiuso sempre senza mascherina.

Per tutti i gestori dei locali alla sanzione amministrativa principale, consistente nel pagamento di una somma di 400 euro, si è unita l’applicazione della sanzione cautelare della chiusura dell’attività per un periodo di 5 giorni.

L’assessore alla Polizia Locale dichiara: “Abbiamo più volte ribadito che i controlli della Polizia Locale non si sarebbero soffermati solo sui locali del centro storico e del comparto piazze ma sarebbero stati svolti anche nei confronti dei locali presenti nei quartieri e nei rioni periferici. Tutti e cinque i locali sanzionati sono infatti situati all’esterno del centro storico.

Continuiamo ad essere sensibili e attenti nei confronti di coloro che, non rispettando le misure di sicurezza finalizzate ad evitare la ripresa del contagio del virus Covid-19, alimentano la possibilità di nuovi focolai infettivi pregiudicando la salute della cittadinanza: sotto questo aspetto, particolare importanza continua a rivestire il rapporto di collaborazione e fiducia instaurato tra i concittadini e la nostra Polizia Locale che consente di ottimizzarne l’operato verificando attentamente le segnalazioni che pervengono agli uffici.

I nostri controlli, come preannunciato, continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni, a tutela della salute di tutti noi“.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)