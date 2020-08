FASE 3: COLDIRETTI, AL VIA LA RACCOLTA DI MELE. + 3% DI PRODUZIONE IN VENETO MA MANCANO GLI STAGIONALI

FASE 3: COLDIRETTI, AL VIA LA RACCOLTA DI MELE.

+ 3% DI PRODUZIONE IN VENETO MA MANCANO GLI STAGIONALI

7 agosto 2030 – Con circa 6mila ettari e una produzione di 179 mln di chili la coltivazione di mele in Veneto si classifica come prima coltura frutticola. Lo rende noto Coldiretti che annuncia l’imminente campagna di raccolta. E nonostante la cimice asiatica abbia ridotto a metà la quantità prodotta l’anno scorso, il frutto registra un aumento del 3% di produzione confermandosi il piu’ consumato dalle famiglie. Sulle fasi operative – commenta Coldiretti Veneto si scaricano anche le conseguenze della pandemia da coronavirus con il necessario vincolo della quarantena che ha frenato i tradizionali arrivi di lavoratori stagionali stranieri impegnati nei frutteti. Per questo – evidenzia la Coldiretti – serve subito una radicale semplificazione del voucher agricolo per ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui tanti sono in cassa integrazione e le fasce più deboli della popolazione sono in difficoltà. Seconda regione in Italia dopo il Trentino Alto Adige, il Veneto produce un po’ tutte le varietà in commercio: dalle Golden alle Gala, dalle Red Delicious alle Fuji fino alle Granny Smith con consumi in crescita fra il 18% e il 23% con un trend in aumento pure per i trasformati come i succhi. Il Veneto è terra di biodiversità con piante destinate all’estinzione ma recuperate dagli agricoltori come il “Pomo Decio” nel veronese e il “Pom Prussian” tipico del bellunese. Nelle Dolomiti con le “Renette” le “Ferro Cesio” si confeziona, secondo tradizione, la barretta energetica “Kodinzon” famosa per essere arrivata sulle vette himalayane grazie a famosi alpinisti che l’hanno apprezzata come corroborante negli sforzi fisici.​