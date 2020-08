Scatta il conto alla rovescia in vista dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera 2020. I Tricolori si apprestano a tornare a Padova a distanza di 13 anni dall’edizione del 2007, all’epoca di scena allo Stadio Euganeo. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto sarà invece il rinnovato Stadio Colbachini a fare da teatro alla massima rassegna nazionale su pista, giunta alla sua edizione numero 110. La kermesse tricolore sarà il primo atto di una rassegna che quest’anno è articolata su due prove, e che varrà anche per i titoli a squadre: la prima in Veneto e la seconda a Modena il 17-18 ottobre (Festa dell’Endurance) con le specialità del mezzofondo dai 1.500 in su e della marcia. Padova metterà in palio 34 titoli nel weekend ed eleggerà anche i campioni italiani delle prove multiple. L’evento è stato presentato mercoledì 29 luglio a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova. Alla conferenza stampa ha partecipato in rappresentanza della Provincia di Padova il presidente Fabio Bui.