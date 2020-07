Artigianato: oltre 3 milioni di euro per digitalizzazione e passaggio generazionale

Ancora aperto un bando della Regione Veneto che finanzia le consulenze specialistiche

Per stimolare la diffusione della cultura digitale in azienda e per sostenere le imprese artigiane nel ricambio generazionale, la Regione Veneto ha aperto un bando che finanzia questi specifici percorsi di affiancamento aziendale.L’agevolazione, in forma di contributo a fondo perduto, è assegnata sotto forma di voucher del valore massimo di 3.500 euro per le consulenze in materia di digitalizzazione e 7.500 euro per le consulenze in materia di passaggio generazionale,su una spesa minima euro 1.500.

In particolare, possono essere realizzati interventi finalizzati:

• all’introduzione in azienda di tecnologie e nuove competenze digitali, che possano contribuire alla digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali ed organizzativi delle imprese attraverso processi di consulenza e di affiancamento aziendali;

• ad accompagnare le imprese, attraverso attività di consulenza e di affiancamento aziendali che possono prevedere anche la figura del Temporary Manager, nelle operazioni volte a garantire il futuro dell’azienda tramite la pianificazione del ricambio generazionale.

Con DGR n. 662 del 26 maggio 2020 la Giunta regionale, tenuto conto delle conseguenze sull’operatività delle imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha approvato la modifica dei termini per la partecipazione al Bando, dunque la presentazione della domanda è stata prorogata al 17 settembre 2020

Per maggiori informazioni lo Sportello Bandi di Confartigianato Imprese Padova:

Valentina Giglio e KRistian Kola

Tel 049 8206124 e 049 8206119

email: [email protected] – [email protected]

(Unione Provinciale Artigiani Padova)