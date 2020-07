Newsletter: credito d’imposta per la sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro

NEWS RIFORMA AVEPA, LE OSSERVAZIONI DI COLDIRETTI

Avepa è oggetto di una proposta di legge che introduce nuove competenze trasformando l’Agenzia per l’Erogazione di Pagamenti in Agricoltura a ente complesso con funzioni anche in materia di gestione degli strumenti finanziari regionali. Coldiretti Veneto ha manifestato il timore di 60mila imprese agricole sull’operazione che potrebbe indebolire la qualità delle performance tecniche amministrative per tutto ciò che va sotto il cappello della Politica Agricola Comunitaria. Avepa – ha spiegato Coldiretti Veneto – è un modello di efficienza della spesa veneta riconosciuto a livello nazionale. Si tratta di una delle migliori espressioni di sussidiarietà che ha incoraggiato la sburocratizzazione e la semplificazione nel settore primario facendone un esempio virtuoso in Italia per autonomia e gestione controllata. È giusto procedere verso uno sviluppo delle potenzialità ma allo stesso tempo per Coldiretti è doveroso rappresentare gli interessi degli imprenditori agricoli che con il loro lavoro quotidiano producono qualità nell’agroalimentare che vale oltre 5 miliardi di fatturato. Numeri che dimostrano un sistema dinamico al quale non vanno proposte ingessature o soluzioni macchinose.

BONUS VACANZE ANCHE PER GLI AGRITURISMI

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il bonus vacanze introdotto dal Decreto Rilancio è stato definitivamente “varato”. Come è noto, la misura agevolativa è finalizzata a supportare in modo diretto le famiglie che intendono fare le vacanze nel nostro Paese, in modo indiretto il settore turistico nazionale. Si concretizza in un credito fruibile dai nuclei familiari nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione d’imposta in dichiarazione. Lo sconto dell’80% (parametrato sul valore massimo dell’agevolazione oppure sul corrispettivo dovuto, se inferiore) può essere fruito nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti, esclusivamente in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast. CONTINUA A LEGGERE

CONSORZIO PROSCIUTTO VENETO DOP. ATTILIO FONTANA PRESIDENTE

Coldiretti Padova rivolge ad Attilio Fontana le più vive congratulazioni per la nomina alla presidenza del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto Dop. “Con l’occasione – affermano il presidente di Coldiretti Padova Massimo Bressan e il direttore Giovanni Roncalli – le rinnoviamo la nostra piena disponibilità a collaborare attivamente per la difesa e la promozione di una autentica eccellenza del nostro territorio, di uno dei prodotti tipici della nostra terra, genuina espressione della nostra migliore agricoltura e della dedizione delle storiche aziende produttrici. Il Consorzio che le è nuovamente chiamato a guidare potrà sempre contare sul sostegno di Coldiretti Padova per la tutela del vero made in Italy, sotto continuo attacco da parte di prodotti esteri che non esitiamo a definire tarocchi e che alimentano il business del falso agroalimentare a danno delle nostre migliori aziende agricole”.

FONDI POR, CONTRIBUTI COVID 19

Contributi a fondo perduto a sostegno liquidità aziendale micro e piccole imprese . Tra i settori di interesse attività di ristorazione connesse alle aziende agricole e commercio fiori e piante. Per informazioni rivolgersi alla Sede Provinciale di Coldiretti Padova: [email protected] e [email protected]

DEPOSITI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Chi possiede depositi di carburante di capacità superiore a 10 metri cubi fino a 25 metri cubi, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sarà obbligato a presentare la comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio. A questi soggetti sarà attribuito un codice identificativo. Pertanto l’adempimento inizialmente prorogato al 30 giugno viene ulteriormente prorogato al 1 gennaio 2021. Per maggiori informazioni i nostri Uffici sono a disposizione.

ISTANZE CONSORZIO DI TUTELA PROSECCO DOC

Pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione le istanze alla Regione dal Consorzio del Prosecco Doc, relativamente al rinnovo del blocco delle rivendicazioni per il vitigno Glera, e la nuova richiesta di blocco per il Pinot Nero da destinare a Doc Prosecco per il triennio 2020/21-2022/23. ==> CONTINUA A LEGGERE L’AVVISO

DIRETTIVA NITRATI

Posticipati i termini di presentazione degli adempimenti previsti per la Direttiva Nitrati, in linea con le relative proroghe della Domanda Unica:

– Predisposizione in forma definitiva (allo stato “confermato”) dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) 30 luglio

– Apertura del Registro delle concimazioni 16 agosto

– Annotazione degli spandimenti effettuati su terreni di terzi acquisiti con atto di assenso 30 novembre

– Chiusura con conferma definitiva del Registro delle concimazioni 15 dicembre.

ANTICIPO PAGAMENTI PAC 2020

Con decreto del 15/06/2020 il Ministro ha disposto la proroga della presentazione delle domande di Anticipazioni PAC al 30/06/2020. Anticipo del 70% in base al portafoglio titoli 2019: la domanda consente al produttore di beneficiare dell’anticipo pari al 70% del portafoglio titoli 2019 – solo pagamento di base. Possono presentare domanda tutti coloro che conducono terreno al 15 maggio 2020 e che hanno già presentato o s’impegnano a presentare una domanda unica Pac nel 2020 – Sono esclusi le aziende che aderiscono al Regime dei Piccoli produttori, soggetti debitori, soggetti che beneficiano dell’anticipazione bancaria ed i soggetti che cedono titoli nel 2020 a meno che il trasferimento non sia validato al 15 giugno. Dal calcolo sono esclusi i titoli in affitto fino al 2019 ed i titoli pignorati.

CIMICE ASIATICA. RICHIESTE INDENIZZO ENTRO IL 18 LUGLIO

I tecnici di Coldiretti Padova sono operativi per la raccolta della necessaria documentazione inerente le richieste di indennizzo danni da Cimice asiatica relativi all’annata 2019 da presentare entro il 18 luglio prossimo. Nel decreto lo stato di calamità per l’infestazione da cimice asiatica è stato riconosciuto per l’intero territorio della provincia di Padova. Gli uffici territoriali di Coldiretti sono a disposizione per l’inserimento sul portale regionale di Avepa delle domande che dovranno essere poi istruite entro il 30 settembre prossimo, per consentire di erogare il fondo di 40 milioni di euro tra le regioni del Nord Italia che sono state interessate, nel 2019, dalle perdite di produzioni frutticola. Le imprese saranno contattate nei prossimi giorni per predisporre i documenti necessari per la quantificazione del danno. Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi al personale degli uffici C.A.A. Coldiretti Padova.

FATTORIE DIDATTICHE, NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI

Coldiretti e Campagna Amica informano sulle nuove disposizioni per le fattorie didattiche. Il nuovo provvedimento regionale contiene le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza (0-17) che devono essere applicate anche dalle Fattorie Didattiche. Alcuni aspetti sono stati aggiornati rispetto all’ordinanza precedente. ==> VAI SUL NOSTRO SITO PER I DETTAGLI

PORTALE FORNITORI AGRITURISMO DI CAMPAGNA AMICA

Prosegue il progetto del portale dei Fornitori degli Agriturismo di Campagna Amica e, in seguito, delle aziende di Campagna Amica. Come partecipare:

Fornitori: manifestare la propria disponibilità alla Segreteria Campagna Amica ([email protected] o [email protected]) che vi invierà il file da compilare con i vostri dati, il prezzo, la disponibilità, le modalità per gli ordini, la descrizione dei prodotti e le foto.

Agriturismo: tutti gli AGRITURISMI SOCI di Terranostra e Accreditati a Campagna Amica si iscrivano urgentemente al PORTALE DEL SOCIO che, oltre ad avere informazioni utili alla gestione dell’azienda, permette l’accesso al portale dei Fornitori di Campagna Amica. Chi non l’ha ancora fatto, può contattare i proprio referente Campagna Amica di Zona (Adrianna Cargnin, Gianluca Zanta, Luca Montin, Alberto Naso, Andrea Dicati, Alessandro Saviolo, Simone Artuso o Susanna Boccia, Omar Zantomio, Consuelo Tognon), oppure la Segreteria (Cinzia o Paola).

TERRANOSTRA, VENERDI’ IN AGRITURISMO

Parte la promozione “di venerdì in agriturismo” per promuovere le attività in queste serate. Sono previste delle serate a tema comuni per tutti e la valorizzazione delle varie attività (segnalatele alla Segreteria [email protected]).

ECCELLENZE VENETE SOCIAL

Da diversi anni ormai grazie alle iniziative di Campagna Amica, moltiplicate a livello esponenziale, i cittadini consumatori vengono a contatto quotidianamente con le tipicità del territorio e della nostra migliore agricoltura. Sulla spinta delle potenzialità del “made in Italy” agroalimentare e non solo, in Veneto nasce una nuova iniziativa “social”, un nuovo canale di comunicazione fra i produttori e i consumatori. “ll Veneto a casa tua” è il nome del nuovo gruppo aperto su Facebook e curato da Alessandra Sartori per dare risalto alle tante eccellenze del nostro territorio, anche a quelle più nascoste, ma sempre originali e creative. Aziende produttrici, fattorie, agriturismi, strutture ricettive caratteristiche potranno promozionarsi, senza spendere nulla, postando un contenuto al giorno. Tutti i dettagli sul gruppo Facebook “Il Veneto a casa tua”.

LE PROROGHE DEI VERSAMENTI

Il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ha modificato ulteriormente i termini di pagamento sospesi con precedenti interventi legislativi. Considerata la complessità delle varie disposizioni che si sono finora stratificate in tale materia riteniamo utile riassumere in alcune tabelle esplicative i dettagli delle modifiche intervenute.

AUTORIZZATA L’IRRIGAZIONE DI SOCCORSO

L’anticipo all’irrigazione di soccorso con assegnazioni di carburante agevolato avviene dopo le varie sollecitazioni di Coldiretti ai vertici regionali. La Regione Veneto ha autorizzato il ricorso all’irrigazione di soccorso affidando ad Avepa la gestione delle domande di assegnazione di carburante supplementare per l’irrigazione, per le colture autunnali e invernali nella misura del 100 % del valore tabellare e per tutte le altre colture nella misura del 50% del valore tabellare. Ad esempio il mais potrà beneficiare di 58 litri ad ettaro in più mentre il frumento di 74 litri in più per ettaro. I produttori potranno presentare istanza per l’assegnazione supplementare di carburante agricolo agevolato per l’ irrigazione di soccorso fino al 15 dicembre, attraverso il Caa Coldiretti.

