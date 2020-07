Notturni Padovani 2020 – VILLA PISANI BOLOGNESI SCALABRIN

Mappa non disponibile

Giorno e Orario

Data – 18/07/2020

Inizio: 15:30 – Fine: 20:00

Luogo

Prato della Valle

Nome dell’Associazione: Comune di Padova

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: padovaeventi.comune.padova.it

Tipologia:

Grazie ad una collaborazione avviata tra il Comune e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova è stato possibile realizzare il contenitore estivo “Notturni Padovani 2020 – tra Arte, vie d’Acqua e Sapori” che comprende visite guidate, escursioni, serate gastronomiche ed eventi.

Un programma estivo molto composito predisposto per informare i padovani e i turisti del grande patrimonio turistico culturale, ma anche di risorse ambientali e gastronomiche di cui è dotato il territorio, per cercare di riattivare alcuni processi di filiera tra gli operatori turistici padovani e proporre un’offerta turistica dopo la grande stasi dovuta all’emergenza creta dal Covid-19; un contenitore nuovo che in parte si ispira ai classici Notturni d’Arte padovani, ma con elementi di innovazione ed esperienze di gusto e di leisure.

VILLA PISANI BOLOGNESI SCALABRIN

Vescovana (Padova) Sabato 18 luglio, ore 15:30 – Appuntamento al parcheggio di Piazza Rabin – Prato della Valle e trasferimento in pullman a Vescovana. Arrivo a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin e visita della Villa e dello storico giardino. La Villa e il Parco sono legati alla storia della nobile famiglia dei Pisani di Santo Stefano e all’espansione della Repubblica di Venezia nella Terraferma. Il Cardinale Francesco Pisani acquisì questa estesa area con lo scopo di bonificarla e trasformarla in luoghi adatti alla coltivazione e all’allevamento del bestiame realizzando un podere redditizio e ameno, vero esempio di uno stile di vita legato ai valori di otium et negotium, pace e delizia. Si ripercorreranno le tappe evolutive dell’edificio, individuando gli stili e le mode desiderati dai Pisani nel corso dei secoli, con particolare attenzione alla storia e alle scelte compiute dagli ultimi membri della famiglia, Almorò III e la consorte Evelyn Van Millingen, donna di cultura eclettica in grado di imprimere un preciso stile e carattere alla Villa e al Giardino. Si visiteranno le stanze di questa dimora storica affrescate nel corso del XVI secolo (affreschi attribuiti a pittori attivi in ambito veneto – G.B. Zelotti, D. Varotari, L. Toeput detto il Pozzoserrato) e si passeggerà nel grande parco trasformato da Evelyn durante il suo lungo soggiorno a Vescovana. Se ne apprezzeranno le diverse aree verdi, quelle legate ad un concetto di giardino islamico e formale, tra rose e fiori, ma anche quelle più “selvagge” ove godere della presenza di alberi secolari e monumentali cercando di ascoltare i suoni e le voci della natura: una vera immersione nel verde per sviluppare benessere e per stimolare positivamente i nostri sensi. Dopo la visita, seguirà un piccolo ristoro in Villa e verranno serviti thè, acqua minerale, succo, un calice di vino, stuzzichini salati e torta. Imbarco sul pullman e rientro a Padova previsto per le ore 20:00 circa. Prezzo: euro 35,00 Il prezzo include la guida, in trasferimento AR in pullman; gli ingressi, il piccolo ristoro in Villa. Link di prenotazione: https://bit.ly/ 2Zrp49f Informazioni: [email protected] padovaeventi.comune.padova.it

(CSV di Padova)