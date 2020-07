Ibra: miglior marcatore straniero ancora in attività in Serie A

Il nostro campionato è sempre stato ricco di grandi campioni, in particolare negli anni ‘80 e ‘90, quando squadre anche di seconda fascia come l’Udinese e l’Avellino potevano vantare giocatori come Zico e Juary. Attualmente il cannoniere in attività con il maggior numero di goal nella nostra Serie A è Zlatan Ibrahimovic.



Zlatan il migliore in attività, ma gli svedesi fra i primi 10 sono altri

L’immaginario collettivo li “dipinge” entrambi con la maglia rossonera del Milan, entrambi svedesi, entrambi vincenti. Sono due attaccanti simili, per quanto siano passati oltre 50 anni fra le prestazioni di Nils Gunnar Nordahl e Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante nato a Hörnefors nel 1921 e che ha indossato la maglia del Milan fra il 1949 e il 1956 è in assoluto il primo marcatore straniero di tutti i tempi in Serie A e il terzo dietro Silvio Piola e Francesco Totti. Nordahl conta ben 225 goal in 291 presenze, con una media di 0,77 goal per partita, assieme ad altri due record: vincitore della classifica cannonieri per ben cinque volte, di cui tre di queste consecutivamente, primato questo che condivide con un altro grande straniero goleador, ovvero Michel Platini. Zlatan potrebbe invece entrare prossimamente nella top 30 del campionato italiano per numero di goal, a meno di un rientro in Italia di Icardi, l’altro straniero insieme a Higuain ad aver siglato più di 100 goal in Serie A e a essere ancora in attività. La presenza nordica dei giallo blu svedesi non finisce qui: Kurt Hamrin con i suoi 190 goal si piazza all’ottavo posto solitario mettendosi davanti a un Del Piero nono con 188 reti, occupando insieme a Nordahl la classifica dei primi dieci marcatori stranieri di tutti i tempi in Italia.



Tanta argentina e poi ancora nord-est Europa

Il legame fra il calcio argentino e quello italiano è molto forte: Maradona a parte, sono tanti i giocatori argentini che sono riusciti a esprimere il meglio della loro carriera nel campionato italiano. Difatti, nella top 20 dei calciatori stranieri con il maggior numero di goal nella Serie A troviamo Gabriel Omar Batistuta. Ebbene l'attaccante soprannominato "re leone" che ha poi fatto grande la Roma si assesta al dodicesimo posto in solitaria con ben 184 reti, mettendosi alle spalle campioni del calibro di Boniperti e Boninsegna. Il quasi totale dominio di attaccanti argentini e italiani viene intervallato dall'ungherese István Nyers, attaccante di Inter e Roma a quota 153 goal e a pari merito proprio con un altro argentino che con i club italiani ha vinto tutto in Italia e quasi tutto in Europa: Hernan Crespo, con una media reti di 0,45 in Serie A. Fra i primi quaranta della classifica troviamo un altro calciatore proveniente dai freddi mari del nord: John Hansen, che ha indossato le maglie di Juventus e Lazio segnando ben 139 reti in 380 partite, un goal in più di Enrico Chiesa che però li ha segnati in 311 partite.

Dopo la sentenza Bosman, il calcio europeo in particolare è totalmente cambiato e i calciatori stranieri sono stati un punto fermo di molte squadre: alcuni sono rimasti decenni, altri ancora si sono affermati anche come allenatori, come dimostra il caso di Siniša Mihajlović. Non sempre però questo processo è stato fatto mirando alla qualità e spesso i direttori tecnici hanno preferito investire su ragazzi stranieri fisicamente più dotati a un costo più basso anziché su calciatori italiani sui quali bisognava invece puntare per progetti a lungo termine. Ecco che il movimento calcistico in ottica nazionale ne ha risentito e non poco; il lavoro andrebbe svolto con l’obiettivo di apportare qualità sempre e comunque, solo così il calcio italiano potrà nuovamente occupare il posto che gli spetta nel panorama mondiale.